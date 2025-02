Orbán Viktor: A birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetünk is

Deák Dániel elemző Facebook-oldalán elemezte Orbán Viktor miniszterelnök 26. évértékelő beszédét!

2025 az áttörés éve! Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

„2025 az áttörés éve — Orbán Viktor kifejezetten erős és lelkesítő évértékelő beszédet tartott” – írta az elemző, aki öt pontban összefoglalta a miniszterelnök mondatait:

1. A magyarok lázadása áttörést ért el: a háború fejleményei Orbán Viktort igazolták, már évek óta figyelmezteti Európát arra, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás vet majd véget a háborúnak. Ha pedig Európa nem változtat a háborúpárti álláspontján, a kontinens kimarad a békefolyamatból. Ennek megfelelően Orbán Viktor a beszédében oda is szólt az uniós vezetőknek, majd kiemelte: mi, magyarok bőven kivettük a részünket abból, hogy a világ megváltozzon!

Világossá tette: Ukrajna ügye már nem a háborúról szól, hanem arról, ami utána következik. Mint mondta: „Nem lesz NATO-tag, de lesz-e az Európai Unió tagja? Azt majd a magyarok eldöntik!”

2. Áttörés kell Brüsszelben is. Donald Trump alapjaiban felforgatta a világpolitikát, a patrióták megerősödtek. Orbán Viktor ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta, Magyarország után fellázadt Amerika, az Egyesült Államok is. Kaptunk egy esélyt, hogy kitörjünk az ostromlott várból. Sőt, ne csak kitörjünk, hanem áttörjük a birodalom hadállásait. Utalva ezzel arra, hogy a cél, hogy Brüsszelben is hasonló változást érjenek el a patrióták. Brüsszellel szemben megvédik például a rezsicsökkentést vagy a 13. havi nyugdíjat. Miután Amerikában például vége a genderőrületnek, így Orbán Viktor megüzente az itthoni Pride szervezőknek: ne bajlódjanak az idei felvonulás szervezésével. Emellett az Alaptörvénybe beleírják, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.

3. Leszámolnak a globalisták budapesti lerakatával: Amerikában hatalmas botrány alakult ki azért, mert a demokrata kormányzat amerikai adófizetői pénzen a globalisták érdekeinek megfelelően avatkoztak be más országok belpolitikájába, újságírókat és különféle NGO-kat vásároltak meg. A miniszterelnök ezzel kapcsolatosan az évértékelő beszédében kijelentette: elzárják a Soros-hálózat pénzcsapjait.

A birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetünk is”

– fogalmazott előrevetítve, hogy már tavasszal új jogszabályokat hoznak a külföldről finanszírozott és a magyar belpolitikába beavatkozó szervezetekkel szemben.