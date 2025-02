Orbán Viktor történelmi találkozón vesz rész a Karmelitában

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Alice Weidellel, az Alternatív Németországért Párt elnökével tárgyal szerdán Budapesten.

Alice Weidel szerint az AfD, bár rendkívül negatívan ír róluk a sajtó, egy konzervatív-liberális párt, amely radikális bürokráciacsökkentést is szeretne.

Az AfD nyitott lenne a CDU-val való kormányzásra, Alice Weidel, az AfD társelnöke világossá tette, hogy szerinte közösen a konzervatívokkal sok mindent el tudnának érni, azonban a CDU elzárkózik az AfD-vel való partnerségtől.

Az AfD-vel való találkozó nem kampányesemény, hanem politikai befektetés - vélte Mráz Ágoston Sámuel.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelitában fogadja az AfD elnökét. Orbán Viktor miniszterelnök korábban a svájci Neue Zürcher Zeitungnak adott interjújában beszélt arról, hogy Weidel, aki nem csak az AfD elnöke, de kancellárjelöltje is, felhívta, és találkozót kért tőle. A kormányfő szerint Németország egyik legnépszerűbb pártjáról van szó így „ha a párt vezetője beszélni akar velem, miért mondanék nemet? Ha Olaf Scholz felhívna, őt is fogadnám, de ez a veszély nem fenyeget”.

(Photo by CARSTEN KOALL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A párt vezetője, Alice Weidel szerint az AfD, bár rendkívül negatívan ír róluk a sajtó, egy konzervatív-liberális párt, amely radikális bürokráciacsökkentést is szeretne. Időközben Elon Musk úgy fogalmazott: „Aki változást akar Németországban, annak erősen javasolja, hogy szavazzon az AfD-re. Csak az AfD tudja megmenteni Németországot”– tette hozzá. Weidel és Musk ezt követően azon viccelődtek, hogy Muskot most mindenki támadja azért, mert állítólag „beavatkozik a német belpolitikába”, ám akkor senki sem tiltakozott a mainstream médiában, amikor Bill Gates és Soros György avatkozott be.

Távol a stabilitás Németországban

Mint ismert, Németországban 2025. február 23-án tartanak előrehozott szövetségi parlamenti választásokat, amelyre egy minden korábbinál kiélezettebb, instabil politikai környezetben kerül sor a növekvő társadalmi elégedetlenség és a stagnáló gazdaság, majd a Scholz-kormány szétesését követően. Miután a tavaly júniusi EP-választásokon a kormánykoalíció pártjai leszerepeltek, a német belpolitikai erőviszonyok fokozatosan alakultak át.

A CDU/CSU hosszú ideje 30 százalék körüli támogatottsággal vezeti a közvélemény-kutatásokat, az Alternatíva Németországért (AfD) 20-22 százalékkal stabilan a második legerősebb párttá lépett elő.

Bár a tavalyi tartományi választásokon elért eredmények világossá tették, hogy az AfD a német politikai élet meghatározó szereplőjévé vált: Szászországban és Brandenburgban mindössze 1 százalékponttal maradtak le az első helyről, Türingiában pedig a legtöbb szavazatot szerezték meg. A legfrissebb kutatások szerint a Szociáldemokraták (SPD) 16 százalékon, míg a Zöldek 12 százalékon állnak, Sahra Wagenknecht vezette BSW pedig 6 százalékos, a Baloldali Párt (Die Linke) 5 szézalékos, az FDP 4 százalékos támogatottsággal rendelkezik.