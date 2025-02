Kiderült, miért ellenzi teljes erővel Orbán Viktor Ukrajna EU-tagságát

Világos fogalmazás

Orbán Viktor mostani helyzetértékelésének legfontosabb üzenete az volt, hogy Magyarország számára baráti, minket partnerként kezelő kormányzat lépett hivatalba, így ez lehetővé teszi, hogy „nagyokat tegyünk és nagyban gondolkodjunk"

- minderről már Deák Dániel beszélt az Origónak. A XXI. Század Intézet elemzője szerint ez olyan lépéseket vetít előre, amelyek nagy visszhangot váltanak majd ki, és amelyeket eddig a demokrata amerikai kormányzat miatt nem lehetett végrehajtani. Brüsszellel kapcsolatosan is világosan fogalmazott Balatonfüreden: az a globalista ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja, így a patrióta politikai erőknek ott is el kell érni a változást. Emellett világossá tette, hogy sem a bevándorlás, sem a rezsicsökkentés és egyéb hasonló ügyekben nem engednek a brüsszeli nyomásgyakorlásnak - tette hozzá.

Deák Dániel szerint a miniszterelnök helyzetértékelésében fontos részt szentelt annak a veszélynek, amit Ukrajna uniós tagsága jelent. Ha ezt keresztülviszik – mondta –, a magyar gazdák elveszítik a terület alapú támogatásokat, és a pénzt Ukrajnába fogják vinni. Elmondta: az amerikaiak kivonulnak Ukrajna finanszírozásából, és ezt Brüsszel az európaiakkal, többek között velünk, magyarokkal akarja majd megfizettetni.

Már az asztalon van a javaslat, hogy mi, magyarok, adjunk évi 200 milliárd forintot Ukrajnának.

Kijelentette, egyelőre semmilyen előfeltétele nem adott Ukrajna uniós tagságának, így az szóba sem jöhet.