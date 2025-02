Deák Dániel: Orbán Viktor jó híreket mondott a családoknak és kemény üzenetet küldött ellenfeleinek

– Az eltitkolt külföldi támogatások felderítése érdekében egy kormánymegbízott Amerikába küldése teljesen új elem a magyar kormányzati politikában. Egyfajta elszámoltatásként is értelmezhető mindez, amely egyben a végső lezárása is lehet a rendszerváltás óta Magyarországgal szemben gyakorolt külföldi beavatkozásoknak?

– Amerikában hatalmas botrány alakult ki azért, mert a demokrata kormányzat amerikai adófizetői pénzen a globalisták érdekeinek megfelelően avatkoztak be más országok belpolitikájába, újságírókat és különféle NGO-kat vásároltak meg. A miniszterelnök ezzel kapcsolatosan az évértékelő beszédében kijelentette: elzárják a Soros-hálózat pénzcsapjait.

A birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetünk is

– fogalmazott előrevetítve, hogy már tavasszal új jogszabályokat hoznak a külföldről finanszírozott és a magyar belpolitikába beavatkozó szervezetekkel szemben. Ez lényegében azt jelenti, hogy rövid időn belül felszámolják azt a globalista hálózatot Magyarországon, amelyiknek a célja évtizedek óta az, hogy beavatkozzanak a hazai belpolitikába a globalisták oldalán. Eddig ezt David Pressman és az amerikai adminisztráció hátráltatta, most azonban már ők is támogatják ezeket a lépéseket, ugyanis Donald Trump is ellenfele ezeknek a globalista köröknek.

– A számos most bejelentett új, konkrét kormányzati intézkedés milyen irányba mutat Magyarország számára? Kiknek hoznak ezek az intézkedések érezhető javulást az életkörülményeikben?

– A háború és a szankciók okozta gazdasági válság a jelek szerint a végéhez közelít, a tűzszünet és a béketárgyalás gazdasági szempontból is az áttörés éve lesz Magyarország számára 2025. Éppen ezért Orbán Viktor több pozitív gazdasági lépést is bejelentett:

meghirdetik a 100 új gyár programot, két lépésben megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt, bevezetik a CSED és a GYED jövedelemadómentességét, bevezetik a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadómentességét, nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítik az áfát, garantálják a készpénzhasználat alkotmányos jogát.

Ezek hozzájárulnak a középosztály erősödéséhez és ahhoz, hogy az emberek a hétköznapok során is érezzék, Magyarország kilábalt a recesszióból.