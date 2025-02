Orbán Viktor: Az EU-nak nincs stratégiája, nincs vezetése; kínos, ami itt történik

Biztosítékokat kaptunk arra, hogy Brüsszel támogatni fogja az Ukrajnán keresztül történő gáztranzit újraindítását, továbbra is lehetővé teszi az olajszállítást. Az ígéretek ugyan homályosak, de jobbak a semminél. A megújuló energiákat és a villamosítást is támogatjuk. Az elmúlt években szinte az összes szomszédos országba vezetékbe fektettünk be. Emellett hamarosan több gázt és olajat kapunk Romániából, Azerbajdzsánból és Törökországból. De szükségünk van Oroszországra mint szállítóra.