Orbán Viktor évértékelője után örülhetnek a nyugdíjasok és a családok

Az idei év azért is más, mert van egy nagy különbség, hiszen most nem a túlélés a cél, hanem a győzelem. Magyarország után fellázadt az Egyesült Államok is, ez azonban nem jelenti, hogy elhozzák a győzelmet számunkra. Trump elnök nem a megváltónk, hanem a harcostársunk – mondta Orbán Viktor 2025-ös évértékelő beszédében Budapesten. A miniszterelnök egyúttal bejelentette, adócsökkentési csomagot vezet be a kormány, két lépésben pedig megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt. Első fázisban július elsején, másodikban 2026 január elsején egy gyerek után 20, két gyerek után 80 három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából.

Meteorológusokról szóló viccel kezdte évértékelőjét Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, hogy a politikussal ez egy rokonszakma, de ha a meteorológus téved, legfeljebb elázunk, ha a miniszterelnök, akkor nem esernyő kell, hanem mentőcsónak. Nehéz megmondani, mit hoz a holnap, de a mai világban már azt is nehéz megmondani, hogy tegnap mi volt – összegzett. Mint mondta, Pozsgay Imrétől tanulta, hogy semmi sem olyan változékony, mint a múlt (ő már csak tudja – tette hozzá viccesen). Orbán Viktor évértékelője a Várkert bazárban 2025. 02. 22-én

Fotó: Polyak Attila Orbán Viktor minden évértékelője előtt elolvassa a tavalyit, ezzel szerinte a régi iskolához tartozik. Amikor a mai ellenfeleinket szembesítik azzal, hogy hazudnak, csak azzal válaszolnak, hogy az tegnap volt, ma pedig ma van. Száz szónak is egy a vége, nekem könnyű dolgom van, mert tavaly azt mondtam, hogy Magyarország mozgástere nem csökken, hanem kitágul, és aztán így is lett – tette hozzá. Jelezte, hogy júniusra eljutottak az EP-választási győzelemig, ami a második legnagyobb volt az unióban. – A patrióta szó ma hangosabban hallatszik Brüsszelben, mint valaha – fogalmazott a kormányfő. Elmondta, hogy tavaly nehéz szívvel álltak itt, elvesztették a köztársasági elnököt, az EP-listavezetőjüket, és a háború is egyre rosszabbul nézett ki, a gazdaság is cudarabbul festett, az amerikai nagykövet pedig az ellenzék élére állt. „Ahogy lenni szokott, az árulás sem maradt el. Kiderült, hogy innen az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr brüsszeli kasszájához. Jó lecke ez. Aki elárulja a barátait, az a pártját is Az ilyen fajta bárkit elárul. Pont a hazáját nem árulná el?” – tette fel a kérdést a kormányfő Magyar Péterre utalva, hozzátéve: a végén úgyis mindenki azt kapja majd, ami jár. A miniszterelnök szerint aki nem érzi a hűség varázsát a Fideszben, annak kívül tágasabb. Orbán Viktor jelezte: az idő tapasztalat. A politikában egyetlen dolog állandó, a változás. A miniszterelnök szerint mindenki ütéseket ad és kap, az a titok, hogy amikor többet kapnak, mint adnak, akkor kell állva maradni.

Maroknyi lázadó a birodalom ellen „Szenvedés nélkül nincs győzelem. A következőre már csak 14 hónapot kell várnunk” – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint 2024 férfias év volt, láttuk, ha összefogunk, meg tudjuk csinálni. Azt mondták, mi vagyunk a múlt, kiderült, mi vagyunk a jövő” – fogalmazott. Azt mondta, 15 éve harcolnak, egy maroknyi magyar lázadó a birodalom ellen. A kormányfő elmondta, hogy mi, magyarok bőven kivettük a részünket a világ megváltoztatásából, ennek a lázadásnak pedig mi voltunk a hírnökei és az úttörői is. Szerinte időnként piszok nehéz volt és átkozottul kilátástalannak tűnt, és fejet kell hajtani a magyarok elszántsága előtt. – Hálás vagyok, hogy ilyen népet szolgálhatok, a világ minden politikusa irigykedhet érte – tette hozzá. Orbán Viktor évértékelője 2025. 02. 22-én Fotó: Polyák Attila Kiálltak a béke mellett, megvédték Magyarországot Soroséktól, a családokat a rezsiáraktól, lehetőséget adtak a munkára plusz egymillió embernek, így már 4,7 millióan dolgoznak hazánkban. Megköszönte Ferenc pápának, hogy hazánk mellett van a béke ügyében és jobbulást kíván a szentatyának. Az áttörés éve Orbán Viktor egy másik képet használva azt mondta: a tavalyi ballada után idén a zúzós rock ‘n’ roll következik. „Most nem a túlélés a cél, hanem a győzelem. Eddig lázadtunk, most már győzni akarunk. Magyarország után fellázadt az USA is. Ők azonban nem tudnak győzni helyettünk, csak javítani tudják az esélyeinket. Trump nem a megváltónk, hanem a harcostársunk” – festette le a helyzetet. Hozzátette: kaptunk egy esélyt, hogy áttörjük a birodalom hadállásait.” Orbán Viktor azt javasolta a hallgatóságának, hogy 2025 legyen az áttörés éve. „Bár ellenfeleink súlyos sérülést kaptak, először látom szemükben a félelmet. Most először kell visszavonulniuk. Súlyos hiba lenne azonban lebecsülni őket” – fogalmazott. Orbán Viktor évértékelője a Várkert bazárban 2025. 02. 22-én. Fotó: Polyák Attila A kormányfő emlékeztetett: az amerikaiak kihajigálták a csontvázakat a szekrényből. Leleplezték, és nyilvánosságra hozták azt a velejéig korrupt, elnyomó hatalmi gépezetet, ami az USA költségvetéséből milliárdokat szivattyúzott át álcivil szervezeteknek, megvásárolt újságíróknak, bíróknak és ügyészeknek, politikusoknak, egy hatalmas gépezetnek, amely a liberális véleménydiktatúrát és politikai elnyomást működtette az egész nyugati világban, ideértve Magyarországot is. Mint mondta, kiderült: semmi sem az, aminek mondták.

A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke, a Fidesz kormányon van, de mégis ellenzékben. Szerinte a magyaroknak most haza kell evezni a nemzetközi vizekről és a saját dolgainkkal kell foglalkoznunk, először is elbánni a birodalom brüsszeli lerakatával. Kormánymegbízottat küldünk az Egyesült Államokba és begyűjtjük az összes, Magyarországra vonatkozó adatot. Azután megteremtjük az alkotmányos és jogi feltételeit annak, hogy ne kelljen tétlenül néznünk, hogy álcivil szervezetek kiszolgálják a külföldi érdekeket – tette hozzá. – Legyen új törvény, zárjuk el a Soros-hálózat pénzcsapjait, az eddigi elkövetőkkel pedig tartassuk be a törvényeket – szögezte le. Mint mondta, a keleti után most jön a nyugati nyitás, ha már eddig hiányolták. Szerinte a birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetnek is (húsvéti nagytakarítás), de közben szerteágazó harcot kell vívniuk Brüsszellel is. Elmondta, hogy sorra születnek a hasonló törvények a patrióta országokban, példaként említve Georgiát és Izraelt. Öt nagy csata Brüsszellel A kormányfő szerint az igazság kevés, erőt is kell mutatnunk. Öt nagy csatában állunk jelenleg Brüsszellel szemben, pedig mi nem szeretjük a háborút. Mint mondta, a migráció ügyében ha kell a falig, sőt azon túl is elmegyünk. A miniszterelnök azt tanácsolja, írjuk bele az alkotmányba: az ember vagy férfi vagy nő, és pont. Azt is javasolja: a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. „Kidobott pénz és idő” – fogalmazott. Orbán Viktor évértékelője a Várkert bazárban 2025. 02. 22-én. Fotó: Polyák Attila A miniszterelnök tájékoztatott: Brüsszel azt állítja, a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és a 13. havi nyugdíj megszüntetését kéri. Orbánék szerint viszont fenntartható, Brüsszelben azt akarják, hogy a 13. havi nyugdíjat adják oda a multinacionális cégeknek.

A rezsicsökkentés megszüntetését is kérik Brüsszelből. Mint mondta, ez családok millióik számára a túlélést jelenti. Orbán Viktor azt mondta: az orosz-ukrán háború halad a maga útján a végkifejlet felé. A háború arról szól, hogy az Ukrajna nevű terület, ami eddig ütközőzóna volt a NATO és Oroszország között, vonattassék NATO fennhatóság alá. „Hogy miért gondolták a liberálisék, hogy ezt az oroszok tétlenül nézik, máig rejtély” – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az EU tagja.” Az ukrán csatlakozás tönkre tenné a magyar gazdákat, és az egész magyar nemzetgazdaságot. A miniszterelnök szerint vannak országok Európában, amelyeknek esélyük sincs elkerülni a bajt, de hazánknak jó esélyei vannak. – Harcolni kell a gyárainkért, amelyek már itt vannak – szögezte le. Mint mondta, fontosak a szolgáltatások, de termelés nélkül egyetlen ország sem tud megélni. Az a céljuk, hogy Magyarországon fejlesszenek és vegyenek fel új munkásokat a gyárak. – Meghirdetjük a száz új gyár programot, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, továbbra is legyen munkája – jelentette be Orbán Viktor. Jelezte, hogy a felkészüléssel nem állunk rosszul, de a tempót fokozni kell.” Lesz elegendő munkahely és az új iparra képzett elegendő munkás is. – A nagy viaskodás közben nem zárhatjuk magunkat a jelenbe. 2030-ra technológiai változások olyan fejlődést hoznak, hogy addigra több lesz a robot a termelő szektorban. A Volkswagen egyharmaddal több munkással gyárt egyharmaddal kevesebb autót, mint a Toyota. A felkészülést gyorsítani kell, ezért ideje, hogy Palkovics László visszatérjen – tette hozzá. Bejelentés: A két- és háromgyermekes édesanyák is szja-mentességet kapnak Orbán Viktor bejelentette: bevezetik a CSED és a GYED teljes jövedelemadómentességét. A jövőben pedig a két, és háromgyermekes édesanyáknak sem kell szja-t fizetniük életül végéig, hasonlatosan a négygyerekesekhez.

– A háromgyermekesekét egy lépésben 2025 októberétől, a kétgyermekesekét több lépésben 2026 januárjától vezetjük be – részletezte Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: régi álmuk, hogy a gyermeket nevelő szülők anyagilag ne legyenek hátrányban azokhoz képest, akik nem nevelnek gyermeket. A miniszterelnök meggyőződése, hogy több gyermek születik, ha az édesanyák anyagi biztonságban érzik magukat a gyermekeikkel. Kiemelte: ha 2010-ben nem vezették volna be az új családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyerek lenne Magyarországon. Orbán Viktor úgy véli, áttörés kell az otthonteremtésben is. Április elsejétől 5 százalékos lakáshitel kamatplafon jön. Jön a SZÉP-kártya, és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások. Érkezik még a diákváros, 18 ezer kollégiumi férőhellyel. Mint mondta, hiába az áttörés a politikában és a gazdaságban, ha nem tudjuk megfékezni az inflációt. Hozzátette: szükségünk van egy inflációt megfékező programra is. Egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték és ezzel persze a profitjukat is. Idén januárban a tejet 39 százalékkal, a tojást 35 százalékkal, az étolajat 11 százalékkal adták drágábban. Ez sok. Megengedhetetlen, és nem is engedjük meg. Utasítottam a gazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal az áremelkedések megállításáról. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal.” Ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk – tette hozzá. Nem szeretnék idáig eljutni, mert jobb a megállapodás. Fotó: Polyák Attila – Origo Így segítik a nyugdíjasokat A nyugdíjasoknak külön figyelem jár, mert őket terheli leginkább az élelmiszerárak emelkedése. Ezért a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítjük az áfát.” Az áfa-csökkentés leginkább a kereskedelmi láncok profitját növeli, az áfa-visszatérítés viszont biztosan azokhoz jut, akiknek szánjuk. Orbán Viktor közölte, hogy a honvédségben nem lehet pártpolitizálás, és ennek mentén kell a katonáknak viselkedniük.

Nincs kegyelem a kábítószer-kereskedőknek! Aztán itt vannak az aggasztó adatok a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás növekedéséről. Itt baj van.” Az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot. Ezt meg kell fékeznünk. Bármi áron.Külön kormánybiztost fogok kinevezni, zéró toleranciát vezetünk be, a kereskedőkkel szemben rendőri hajtóvadászatot rendelek el. A kábítószerkereskedő ronccsá teszi, és megöli a másik ember gyerekét. Nem érdemel sem kíméletet, sem kegyelmet. Nem is fognak kapni – mondta Orbán Viktor. Pozitív választ adunk arra a képviselői indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot – jelentette be Orbán Viktor. A bankkártya a banké, a készpénz a tied – tette hozzá. Várjuk Lázár János javaslatát. Önvédelmi jogot kaphatnak a kistelepülések! Van-e joguk a kistelepüléseknek megvédeni falusi, vidéki méretüket és arculatukat? Ha van, akkor adjunk nekik eszközöket, hogy érvényt is szerezhessenek a joguknak, gátat szabhassanak a beköltözésnek. A vidék nem kísérleti terep, hanem örökség – tette hozzá. Adjuk hát meg nekik az önvédelemhez való jogot! Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormány legyen Magyarországon Az ellenfeleink újra fenyegetőznek, és ezért bevezetjük, hogy az európai parlamenti képviselőknek, a mostaniaknak is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény – mondta Orbán Viktor. A mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. A magyar ellenzék csak megbízást teljesít, csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, amely őt pénzeli, eteti és utasítja – tette hozzá. Hányszor láttuk már őket a történelmünkben változatos alakban?” Mindig azok voltak, ami megérte nekik, csak magyarok nem voltak sohasem. Most újra ezek jutottak nekünk brüsszeli hacukában – tette hozzá. Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormánya legyen Magyarországon. Olyan kormány, amely nem épít kerítést, nem adóztatja meg a multikat és a bankokat, nem fogad el gyermekvédelmi törvényt, nem vezet be tizenharmadik havi nyugdíjat és rezsicsökkentést, hanem hagyja, hogy szépen, tempósan, alaposan, ahogy szokták, kifosszák az országot.” Mindig erre keresnek embert – tette hozzá. 1990-ig Moszkva biztosított büntetlenséget a kommunistáknak, most Brüsszel biztosít büntetlenséget a liberálisoknak – mondta Orbán Viktor. Nekünk napi egymillió büntetés a migránsok távoltartásáért, az ellenfeleinknek büntetlenség a köztörvényes bűncselekményért. Hűségesküért cserébe mentelmi jog. Mi lesz ennek a vége? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Majd Arany János Családi kör című verséből idézett.

