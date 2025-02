Szűcs Gábor: A miniszterelnök olyan törvényt akar, mint Amerikában

Szűcs Gábor többek között arról beszélt az interjúban, hogy

a kormány fenntartja és kibővíti a családpolitikai intézkedéseket, például a két- és háromgyermekes anyák életük végéig tartó személyi jövedelemadó-mentességét.

az Orbán Viktor vezette kormány kormánymegbízottat küld az Egyesült Államokba, hogy feltárja a demokrata kormányzat magyar belpolitikára gyakorolt hatását.

a miniszterelnök folytatja a keleti nyitás politikáját, de emellett a nyugati kapcsolatok erősítésére is törekszik.

– Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor a 26. évértékelő beszédében. Mi volt a kormányfő beszédének legfontosabb üzenete?

– Mint minden eddigi beszéde, az idei is igen szerteágazó, tartalmas és előremutató volt, amellyel lelkesíteni tudta a szavazótáborát. Ezzel szemben, ha megnézzük, Magyar Péter elképesztő módon demagóg volt, és magáért beszélt Tarr Zoltán beismerése is, miszerint nem maguknak írják a kormányprogramot. A Tisza Párt képviselője elmondta korábban, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést, Orbán Viktor most megerősítette, hogy meg kell tartani, és azt is elmondta, miért.

Ami nálunk egy évben 250 ezer forintos számla, az Romániában 350 ezer, Szlovákiában 400 ezer, Lengyelországban 650 ezer, Csehországban 850 ezer forint. Nem is beszélve Ausztriáról, ahol a rezsiár az egeket ostromolja. Ez várna ránk is, ha engednénk a brüsszeli nyomásnak! Ezekre az adatokra érdemes odafigyelni.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Polyák Attila - Origo

A miniszterelnök a beszédében gazdasági kérdésektől elkezdve szuverenitási kérdéseket is érintett, nagyívű intézkedéseket jelentett be a családtámogatások terén, és az infláció letörése kapcsán is, de kitért a nyugdíjasoknak nyújtandó újabb támogatásra is. A tavalyi évértékelő beszédére utalt az elején, és elmondta, hogy az abban foglaltak mára valósággá váltak, ugyanis a tavaly említett nagy esélyek megnyíltak Magyarország előtt, és hazánk mozgástere kiszélesedett. Ezt láthatjuk Donald Trump győzelme után, és a keleti nyitás után hamarosan a nyugati nyitás politikája is elkezdődik, baráti fogadtatásban lesz részünk. A kormányfő beszélt arról is, hogy Trump protekcionista gazdaságpolitikát fog folytatni, de biztosan meg fogják találni a közös hangot, hogy ez hazánk számára is előnyös legyen.