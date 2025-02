Ifj. Lomnici Zoltán: Egy stabil, kiszámítható és élhető magyar jövőt vázolt fel Orbán Viktor évértékelő beszéde

Ez felháborítja a józan magyar többséget

Ifj. Lomnici Zoltán közölte, az ellenzéket érintően is beszélt arról a kormányfő, hogy a mostani európai parlamenti képviselőknek is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amilyenre a magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény. Szintén a baloldalra utalva Orbán Viktor megjegyezte, hogy a mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. 1990-ig Moszkva biztosított büntetlenséget a kommunistáknak, most Brüsszel biztosít büntetlenséget a liberálisoknak. Hazánknak napi egymillió büntetés a migránsok távoltartásáért, az ellenfeleinknek büntetlenség a köztörvényes bűncselekményért. Hűségesküért cserébe mentelmi jog jár, ami egyébként mélyen felháborítja a józan magyar többséget.