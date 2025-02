Nagy Feró: Idejön Viktor és azt mondja, hogy csináljanak gyermeket, majd ő ad pénzt

Olyan is van, aki évekig ide járt inspirációért. 2019-ben, 2020-ban és 2022-ben is itt ült a mi évértékelőnkön. Nem is akárhol, hanem saját, határozott kérésére mindig a legelső sorban. Persze Nagy Ferót idézve annyival le is zárhatnám a történetet, hogy ”te nem tudod, milyen jó nélküled"