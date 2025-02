Mutatjuk, mit tanácsolt Orbán Viktor a Madridban tanuló fiataloknak - videó

Orbán Viktor most azt is megosztotta, hogy két pécsi diákkal beszélgetett a piacon, akik mindketten gyógyszerésznek tanulnak. A kormányfő elmondta, hogy ő is mindig aggódott a gyerekeiért, ahogy a diákok szülei is. Orbán Viktor futballról is beszélgetett a diákokkal, majd sok sikert kívánt nekik, és azt, hogy térjenek haza a tanulmányaikat követően.