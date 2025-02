Orbán Viktor: Ami a magyaroknak fontos, ki fogom harcolni minden alkalommal

Orbán Viktor szerint „Amerikában sokkal nyilvánvalóbb az, ami Magyarországról nézve még kevésbé látszik, hogy minden átalakul”.

„Mi, magyarok még mindig »benne vagyunk« az európai történelemben, amiről azt hisszük, ez a világtörténelem főárama. (...) Lassan rá kell jönnünk, hogy ennek a korszaknak vége van, és Európa lefele ívelő korszakában van sajnos. Nincs benne szufla, elhagyta az életerő. Új tápanyagra lenne égető szüksége, ami visszanövesztené az izomzatát, felfrissítené szellemét. Közben a világon máshol épp nagy izmokat növesztő, korábban messze Európa mögé rangsorolt térségek emelkednek fel.”

A jövő az arab térségben, Kínában vagy Közép-Ázsiában van, s nem az Európai Unióban

- vélekedett a miniszterelnök.

A transzatlanti világot érintő ellentét összefüggésében, miszerint Donald Trump Putyinnal készül békét kötni, európai vezetők pedig egy olyan dokumentumot írnak alá éppen, amelyben az áll, hogy továbbra is szeretnék folytatni a háborút, Orbán Viktor kifejtette: „Mi, magyarok értjük, a Patrióták Európáért értik, és még Tucker Carlson is érti, hogy a nyugati gondolkodás rendje és logikája megváltozik. Megállíthatatlanul. Ez azért van, mert a Donald Trump nevű oroszlán kiszabadult a csapdából, és még az oroszlánokat is megszégyenítő bátorsággal belefogott a munkába.”

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az embereknek eddig azt mondták, a migráció jó, ő kimondja, hogy igenis rossz. Eddig azt mondták nekik, hogy aki a békéről beszél, az rossz ember, mert a háború a helyes dolog. Pedig fordítva van: a béke jó, a háború rossz

- hangsúlyozta.

A miniszterelnök szerint Donald Trump belátható időn belül megkötheti a békét.

A Mandiner azon kérdésére, hogy „ebbe az európaiak érdeke bele fog tudni kerülni, vagy sem”, Orbán Viktor azt mondta, hogy: „Egy olyan közösségért, amely nem áll ki saját magért, nem harcol, más sem fog kiállni”.

Ez a reálpolitika világa, nem a moralizáló esszéíróké, itt kemény tények és érdekek vannak. Ha nem küzdesz a népedért, a hazádért, egyszerűen kívül maradsz mindenen. Amit Európa most csinál, azzal azt kockáztatja, hogy minden fontos megállapodásból, ami el fogja dönteni a jövőnket, kimarad.

Mi, magyarok a magunk súlyának megfelelően ott leszünk. Lehet, hogy Európa kimarad, de Magyarország mindig ott lesz, kapcsolatokat tart fenn, és ami a magyaroknak fontos, azt ki fogom harcolni minden alkalommal - zárta gondolatát a kormányfő az interjúban.

