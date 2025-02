Orbán Viktor: Olyan német kormányt szeretnénk, amely leveszi rólunk a brüsszeli bakancsot!

Ennek az eredménye az, hogy kétszer-háromszor a villanynál és háromszor-négyszer a gáznál magasabb árat fizetünk, mint az amerikai versenytársaink. Ezt a versenyt nem lehet megnyerni. De így semmilyen gazdasági versenyt nem lehet megnyerni. Ezért egy teljesen új energiapolitikára van szükségük. Meggyőződésem, hogy az energiaszankciókat meg kell szüntetni, az atomenergia negatív diszkriminációját fel kell számolni. Az energiaszállítási útvonalakat, amelyeket lezártak, újra ki kell nyitni, és az energiaforrások, amelyeket kiiktattak, ismét bevonandók az európai gazdaságba. És azt kell mondanom, hogy már most is vannak látható bajai az európai gazdaságnak, de ahogy mi magyarok mondjuk, most jön a feketeleves. Tehát ennek az elhibázott európai gazdaságpolitikának és az elhibázott Green Dealnek az igazán fájdalmas következményei még csak most következnek”