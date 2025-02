Orbán Viktor: Európa legnagyobb adócsökkentési csomagját hozza el az áttörés éve

15 éven keresztül Magyarország és a magyar kormány kisebbségben volt a legfontosabb kérdésekben, azonban, 2025-ben ez megváltozik; az amerikai választások áttörést hoztak a világpolitikában, a nyugati világban többségre jutottak a migrációt ellenző, családbarát és patrióta erők – mondta Orbán Viktor napirend előtti felszólalásában az Országgyűlésben. A miniszterelnök közölte, hogy a többség önmagában kevés, azt érvényesíteni is kell, erőt és hatalmat is kell mögé tenni. Kiemelte: a magyar kormány készen áll erre. Ezért, követve az Egyesült Államok kormányának példáját, nálunk is fel kell számolni azt a korrupciós hálózatot, amely az egész nyugati politikai és médiavilágot uralja - jelentette ki Orbán Viktor. Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a kormány - hangsúlyozta miniszterelnök.

A miniszterelnök felszólalásával kezdődött az Országgyűlés tavaszi ülésszaka.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a kormány, erről újabb részleteket osztott meg.

Vonják vissza a Magyarország ellen beadott keresetet! – szólította fel a baloldali pártokat a kormányfő.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt közölte, hogy pontosan fel kell tárni a külföldi finanszírozások hátterét. Orbán Viktor a legfontosabb lépésekről beszélt A parlament tavaszi ülésszakának kezdetén, alkotmányos szokásainknak megfelelően, jelentést teszek a Tisztelt Háznak! – kezdte napirend előtti felszólalását a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben. A kormányfő felszólalását megpróbálták megzavarni (Hadházy Ákos képviselő a miniszterelnök egy régebbi beszédét játszotta be hangfelvételről), de jelezte, hogy nem zavarja a provokáció, és azt a következtetést vonta le, hogy a Fidesznél csak a Fidesz jobb. A miniszterelnök elmondta, hogy elindították a munkáshitelt, amivel egy négymilliós életkezdési hitelhez juthatnak a dolgozó fiatalok. Ismertette, hogy a kormány vidéki otthonfelújítási programot indított az ötezer főnél kisebb településen élők számára. A program alapján hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a nyugdíjasok is. A kormány megindította a lakhatási programot, amitől azt várják, hogy évente tízezer új lakás épül majd, de arról is döntöttek, hogy a Szép-kártyára érkező összegek ötven százaléka lakásfelújításra is használható legyen, valamint új kollégiumot építenek 18 ezer fiatalnak Budapesten. Orbán Viktor tájékoztatott: a kormány döntött a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázásáról két lépésben. Egy gyerek esetén 20 ezer, két gyerek esetén 80 ezer, 3 gyermek esetén 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából. A kormány döntött arról is, hogy bevezeti a két és három gyermeket nevelő édesanyák teljes jövedelemadó-mentességét. Mint mondta, a háromgyermekes édesanyák idén októbertől kapják meg a mentességet, a kétgyermekes anyák esetében a jövedelemadó-mentesség bevezetését lépcsőzetesen hajtják végre. Orbán Viktor elárulta a részleteket is: 2026. január elsején a 40 év alatti kétgyermekesek lesznek adómentesek, 2027-től a 40 és 50 közöttiek, 2028-tól az 50 és 60 közöttiek, 2029-ben pedig a 60 év felettiek csatlakoznak hozzájuk. A kormány úgy döntött, hogy a babaváró hitel korhatárát 35 évre emeli. Orbán Viktor azt mondta, ezek az intézkedések példa nélküliek Európában, ez Európa legnagyobb adócsökkentési programja. Ez óriási kiadást jelent a költségvetés számára – jelezte. A kormány ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy így is képes csökkenteni az államadósságot.

További béremeléseket jelentett be Orbán Viktor A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány csak olyan béremeléseket hajt végre, amiket a vállalkozások teljesíteni tudnak anélkül, hogy bárkit is elbocsátanának. Ennek megfelelően a minimálbért 290 ezer, a garantált bérminimumot pedig 349 ezer forintra emelik. A minimálbért jövőre 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelik. A megállapodással kézzelfogható közelségbe kerül, hogy a minimálbér ezer euró, az átlagkereset pedig egymillió forint legyen – jelezte. Mint mondta, a tanárok bérét idén is megemelték, amivel a tanárok átlagbére 844 ezer forintra nőtt. Az egészségügyben dolgozók is emelt bért kapnak, így az orvosok átlagos bére meghaladja a 2,1 millió forintot, az egészségügyi szakdolgozók bére pedig a nyolcszázezer forintot. A kormányfő tájékoztatott: kutatói béremelésekről is döntöttek, átlagosan 30 százalékos béremelés valósul majd meg. A kormány döntött arról is, hogy a rendőrök, a katonák, fegyveres testületek tagjai számára 2026-ban kifizetik a hathavi fegyverpénzt. Orbán Viktor elmondta: ma 14 ezer milliárd forintnyi állampapírvagyon van a magyar embereknél. Áttörés a gazdaságban Az inflációról szólva kifejtette, utasította Nagy Mártont, hogy kezdjen tárgyalásokat a kereskedelmi láncokkal. A kereskedők ugyanis a liszt árát 43 százalékkal, a tej árát 39 százalékkal, a tojásét 35 százalékkal és az étolaj árát 11 százalékkal megemelték. A kormány ilyen intézkedéseket nem fogad el. Ha nem lesz megállapodás, bevezetik a hatósági árat. Nem örülnek ennek, az lenne ugyanis a kívánatos, hogy a kereskedelem állami beavatkozás nélkül működjön. Nem engedjük meg, hogy kifosszák az embereket – jelentette ki.

Orbán Viktor elmondta, hogy a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetében az áfa egy bizonyos összegét visszatérítik a nyugdíjasok számára. – A kormány most bemutatott döntései lehetővé teszik, hogy áttörést érjünk el a gazdaságban – szögezte le. Mint mondta, több ügyben is perben állnak Brüsszellel, a gyermekvédelmi törvényt pedig vissza akarják vonatni hazánkkal. Leszögezte, hogy további lépéseket kell tenni a gyermekvédelemben, és azt tanácsolja a kormány, hogy az Országgyűlés alkotmányban rögzítse, hogy Magyarországon férfiak és nők élnek. Senki se veszélyeztethesse a gyermekek egészséges fejlődését és a szülők által meghatározott nevelési rendet – rögzítette a miniszterelnök. Nagy csata van Brüsszelben, Ukrajna nem lehet az EU tagja Mint mondta, az Európai Néppárt, ahol tag a Tisza Párt, és az Európai Szocialisták, ahol tag a DK, beperelték Magyarországot, hogy elvegyék a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Orbán Viktor jelezte: a nekünk járó és kiharcolt pénzünk folyamatosan érkezik, ezt akarják elvenni a tiszások, a DK-sok és a momentumosok. „Felszólítom őket, hogy a Magyarország ellen beadott keresetüket vonják vissza!” – jelentette ki. A miniszterelnök jelezte, nagy viták zajlanak Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásáról. Hogy mi lesz Ukrajna sorsa, illetve annak a területnek a sorsa, ami megmarad belőle, Magyarország szempontjából fontos. Orbán Viktor szerint a békeszerződésnek Magyarország és a NATO biztonságát kell szolgálnia. Jelezte ugyanakkor, hogy ezt nem az európaiak fogják eldönteni. Orbán Viktor tájékoztatott: Magyarország nélkül Ukrajna nem lehet az EU tagja, ma a tagságnak semmilyen feltétele nem adott. A csatlakozás tönkretenné a magyar gazdákat, sőt a teljes nemzetgazdaságot is.

Tizenöt éven keresztül a magyar kormány kisebbségben volt a legfőbb kérdésekben, azonban ez megváltozik, ugyanis az amerikai választások áttörést hoztak a világpolitikában – húzta alá Orbán Viktor. Mint mondta, többségbe kerültek a migrációt ellenző, családbarát és patrióta erők. Ezt a változást még mi indítottuk el 2010-ben és kitartottunk mellette – fogalmazott. Szerinte a többség önmagában nem elég, azt érvényesíteni is kell, erőt és hatalmat kell mellé tenni. Jelezte, hogy az Egyesült Államok példáját követve fel kell számolni azt a korrupciós hálózatot, ami az egész nyugati politikai és médiavilágot uralja. Orbán Viktor javasolta a parlamentnek, hogy alkossa meg a szuverenitásunkat védő, ma még hiányzó törvényeket. Hozzátette: a kormány el fogja zárni a Soros-hálózat pénzcsapjait. A guruló dollárok korszakának véget fognak vetni. Így lesz 2025 a gazdasági áttörés mellett a politikai áttörés éve is a kormányfő tájékoztatása szerint. A miniszterelnök ezt követően sok sikert kívánt a Háznak a tavaszi ülésszaki munkájához. Simicskó István: Ezt a három csoportot kell a legjobban megbecsülni Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a kormányfőre reagálva arról beszélt, hogy az ellenzék mindenfélét összehordott, de érdemben semmit sem reagáltak Orbán Viktor felszólalására. Minden kornak megvan a maga kihívása, és az kérdés, hogy van-e olyan szereplő, aki jó válaszokat talál. Brüsszelben a baloldali-liberális körök folyamatosan rossz válaszokat adtak - tette hozzá. Ezzel szemben a magyar kormány felelősen helytállt, új gazdasági akcióprogramot hirdetett, és folytatja a családtámogatási lépéseket - mondta. Simicskó István szólt arról is, hogy meg kell becsülni az egészségügyben dolgozókat, a nevelésben dolgozókat és a biztonságért felelősöket. Kocsis Máté alaposan kiosztotta a baloldalt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy egyre kevésbé lehet értelmes párbeszédet folytatni az ellenzékkel. Azt kérdezte, hogyha a Jobbik támogatná a férfiak 40 bevezetését, akkor a Nők40-et miért nem szavazták meg? Kocsis közölte, hogy a Momentum addig halálra van ítélve, amíg magyarpárti szempontokat nem hoznak a politikájukba. A Fidesz frakcióvezetője örömtelinek nevezte, hogy Vadai felismerte, hogy vannak magyarok Kárpátalján, de ezt elfelejtették 2004. december 5-én. Kocsis Máté az USAID-pénzekről is beszélt. Ezek az összegek olyan szervezeteknek jutottak, akik a liberális világ által hangoztatott lózungokat visszhangozzák. Szembetűnő, hogy a külföldről pénzelt média mindig független, és a külföldről pénzelt politikus mindig civil. Az első és legfontosabb, hogy ezt a hálózatot fel kell tárni, és erre lesz egy kormánymegbízott. Fontos, hogy a háború és a migráció ügyében mindig a külföldi álláspontot szajkózták ezek a külföldről finanszírozott szervezetek és személyek. 63 NGO írt levelet Brüsszelnek, hogy a kieső forrásokat onnan biztosítsák - ismertette. A magyar parlamentnek pedig határozottan kell tiltakoznia ez ellen. Soha nem kapunk választ, hogy mit ígérnek a finanszírozóiknak az egyes szereplők - hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Orbán Viktor fontos tényekre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor kormányfő viszonválaszában azt mondta, hogy Vadai Ágnes barátkozzon meg az új világpolitikai helyzettel. A kormányfő szerint legalább kétszer olyan elkötelezett a NATO iránt a mostani kormány, mint a korábbi, mert kétszer annyit költ GDP-arányosan a honvédelemre, mint akkor. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a Gyurcsány-kormány elvett egyhavi fizetést és egyhavi nyugdíjat az emberektől. Az Önök pártelnöke pedig egy olyan villából érkezik ide mindennap, amit zsidó családoktól raboltak el. Orbán Viktor nem támogatja a végrehajtás államosítását. Nem fogadható el, hogy egyes termékek árát jelentősen emeljék, de átmenetileg egyes termékek esetében rákényszerülhet a kormány a szabályozásra. Horvátországban 100 termék esetében van most árkorlátozás - tette hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy nem támogatja egy önálló korrupciót üldöző ügyészség felállítását, mivel Romániában is politikai célokra használták fel azt. A drogkereskedelem esetén van egy új jelenség, amely főleg vidéken terjed, és a leghatározottabban kell fellépni - ismertette a kormányfő. Szólt arról is, hogy a Jobbik egy olyan listáról jutott be a parlamentbe, amely a drogliberalizációt támogatta. Továbbra sem fogjuk az embercsempészeket Magyarországon tárolni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sajnálja, hogy a Jobbik megtámadta a munkáshitelt. A német gazdaság helyzete miatt sajnos a hazai ipari termelés folyamatosan hullámzó lesz - tette hozzá. Amikor Önök voltak kormányon, akkor egymillióval kevesebben dolgoztak - mondta Komjáthi Imrének Orbán Viktor. Jelenleg is vissza kell fizetnie a beruházóknak az állami támogatást, ha nem tartják be a feltételeket. Inkább köszönjük meg az ápolóknak és az orvosoknak a munkájukat, és ne nevezzék őket 70 százalékban depressziósnak, több tiszteletet ezeknek az embereknek - mondta Orbán Viktor Bedő Dávidnak.

A kormányfő szerint magyar szemüvegen keresztül kell értékelni az ukrajnai folyamatokat. Olyan békemegállapodás kell, amely Magyarország biztonságát garantálja, és egyben Európa biztonságát - tette hozzá.

