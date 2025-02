A miniszterelnök jó híreket közölt a családokkal és félreérthetetlen üzenetet küldött Brüsszelbe

A miniszterelnök eltökéltségét jelzi, hogy továbbra is újabb és újabb eredményeket kíván elérni olyan területeken (pl. orvosok, tanárok bére), amelyeken már most jelentős előrelépések történtek – értékelte Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalását az Origónak. A Századvég tudományos igazgatója szerint Orbán Viktor Brüsszelnek is félreérthetetlen üzenetet küldött: Magyarország továbbra sem enged a bevándorlás és a gyermekek védelme kérdésében, amely álláspontot, most már a nemzetközi patrióta fordulat eredményeként előálló, megkerülhetetlen szövetség is támogat.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász többek között még arról is beszélt, hogy mindent összevetve hétfőn ismét egy elszánt és magabiztos kormányfő képe jelent meg, akit a béke lehetősége révén előálló magyar gazdasági áttörés lehetősége hajt, és aki fel akarja, és egyúttal fel is képes venni a kesztyűt a balliberális elit és magyarországi szövetségeseinek támadásával szemben, megvédve a nemzeti szuverenitást és a magyar emberek akaratát.

Orbán Viktor múlt szombati évértékelő beszéde jelentős hazai és nemzetközi visszhangot váltott ki, ismét bizonyítva, hogy a magyar kormányfő lépéseire az egész világ komolyan odafigyel.

az elmúlt években fokozódó beavatkozási kísérletek, valamint a közelmúltban napvilágot látott USAID-botrány, illetve annak az európai és a hazai folyamatokra gyakorolt következményei ismeretében várhatóan még a tavaszi ülésszakban sor kerülhet az elfogadásra a külföldi pénzek betiltásáról szóló új magyar törvény.

az Alaptörvény módosítására már a tavaszi ülésszak alatt sor kerülhet. Mi várható a héten a parlamentben, és hogyan értékeli Orbán Viktor mai parlamenti felszólalását? Orbán Viktor mai felszólalásával kezdetét vette az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. A miniszterelnök felszólalásában a hazai eredmények és célok ismertetése mellett, ismét átfogó képet adott a világban zajló folyamatokról. E körben ismertette - többek között - a fiatalokat, a családokat, a nyugdíjasokat segítő támogatásokat, kiemelve, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programja a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett fog megvalósulni. A miniszterelnök eltökéltségét jelzi, hogy továbbra is újabb és újabb eredményeket kíván elérni olyan területeken (pl. orvosok, tanárok bére), amelyeken már most jelentős előrelépések történtek. Továbbá az is, hogy az élelmiszerinfláció kapcsán ismételten határozott, az állami beavatkozás lehetőségét is előirányzó üzenetet küldött a profitmaximalizálásra törekvő multinacionális kereskedelmi vállalatoknak. Mindeközben Orbán Viktor Brüsszelnek is félreérthetetlen üzenetet küldött: Magyarország továbbra sem enged a bevándorlás és a gyermekek védelme kérdésében, amely álláspontot, most már a nemzetközi patrióta fordulat eredményeként előálló, megkerülhetetlen szövetség is támogat. Mindent összevetve tehát egy elszánt és magabiztos kormányfő képe jelent meg, akit a béke lehetősége révén előálló magyar gazdasági áttörés lehetősége hajt, és aki fel akarja, és egyúttal fel is képes venni a kesztyűt a balliberális elit és magyarországi szövetségeseinek támadásával szemben, megvédve a nemzeti szuverenitást és a magyar emberek akaratát.

A baloldal rendbontó magatartása azonban már most megmutatta, hogy ebben a törekvésben továbbra sem lehet számítani rájuk, így a hét hátralévő felében, de összességében az egész tavaszi ülésszakban egy destruktív és káros politikai hozzáállás várható részükről. Orbán Viktor miniszterelnök múlt szombati évértékelőjének milyen hazai és nemzetközi visszhangja van? Hogyan értékelik szakértők, a média a kormányfő szavait és bejelentéseit? Orbán Viktor beszéde jelentős hazai és nemzetközi visszhangot váltott ki, ismét bizonyítva, hogy a magyar kormányfő lépéseire az egész világ komolyan odafigyel. A nemzetközi balliberális média reakciót továbbra is a háborús pszichózis és az arra felépített támadás határozza meg, de ez nem meglepő annak fényében, hogy láthatóan a progresszív uniós elit sem hajlandó változtatni ez irányú hozzáállásán. Ugyanakkor a világ józanabbik fele már másként értelmezte Orbán Viktor lépéseit. Elon Musk például lényegre törően, és egy szóban, „igaznak” minősítette X oldalán a magyar miniszterelnök évértékelőjét. A hazai reakciók ugyancsak vegyesek voltak. A szakértők a gazdasági áttörés lehetőségeként értékelték a miniszterelnök bejelentéseit, amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez és a családok anyagi helyzetének javításához, így pedig az elkövetkező évekre is egy stabil és kiszámítható magyar jövőt teremthetnek. Míg a magyar ellenzék ismét a nemzetközi balliberális elit és sajtója háborúpárti narratíváját tette magáévá, egyúttal igyekeztek hitelteleníteni és negatív színben feltüntetni a kormány családokat és nyugdíjasokat védő intézkedéseit is.

Orbán Viktor évértékelő beszéde 2025. február 22-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Nem mindennapi bejelentéseket tett Orbán Viktor, elegendő, ha például a két és háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességére, a 100 új gyár programra gondolni, vagy arra, hogy 2025 második felétől a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfáját egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítik a nyugdíjasoknak. Miért fontosak ezek az intézkedések a magyar családoknak, a magyar gazdaságnak? Az intézkedések több szempontból is jelentős hatással lehetnek a magyar családokra és a gazdaságra. A két és háromgyermekes édesanyák számára járó személyi jövedelemadó-mentesség jelentős pénzügyi könnyebbséget fog jelenteni a gyermeket vállalóknak. Az intézkedés pedig nemcsak a családoknak nyújt érdemi segítséget, hanem a gyermekvállalás ösztönzésével egyúttal a demográfiai kihívások kezeléséhez is jelentős mértékben hozzájárulhat. A 100 új gyár program jóvoltából a magyar ipar 2010 óta tartó növekedése újabb lendületet vehet. Az intézkedés az importfüggőség csökkentésével párhuzamosan javíthatja az exportképességet, emellett pedig a stabil munkahelyek megteremtésével tovább növelheti a foglalkoztatottságot. Ezek a tényezők közvetlen pozitív hatással lehetnek a GDP növekedésre. A nyugdíjasoknak nyújtott újabb kedvezmények ismételten azt bizonyítják, hogy a jelenlegi kormány - a 2010 előtti kormányzati felfogással ellentétben - elismeri és megbecsüli az idősek hozzájárulását a társadalomhoz. Az alapvető élelmiszerek áfájának visszatérítése a nyugdíjasok számára nemcsak a megélhetési költségek csökkentésében segít, hanem az egészségesebb táplálkozást, és ezáltal az idősebb korosztály életszínvonalának javítását is támogatja. Emellett pedig a kiskereskedelemre nézve is kedvező hatással járhat. Összességében tehát a bejelentett intézkedések egy komplex védőhálót teremtenek meg, amelyek a családok és a nyugdíjasok pénzügyi terheinek és megélhetési költségeinek csökkentésével egyszerre hozzájárulhatnak a magyar gazdaság stabilitásához.

Fotó: Polyák Attila - Origo Az évértékelőn bejelentette, a hétfői parlamenti beszédében pedig utalt is rá a miniszterelnök, hogy új törvényt alkotnak az amerikai Magnyickij-törvény mintájára, és elzárják a Soros-hálózat pénzcsapjait. Mikorra várható ennek a törvénynek a megalkotása, és miért fontos lépés a kormánytól a szuverenitásunk szempontjából? Mi lehet a közös vonás az új magyar törvény, és a már meglévő amerikai között? Magyarország szuverenitását egyre gyakrabban éri jogellenes támadás. Évek óta tetten érhető befolyásszerzési kísérletek történnek, melyek során külföldi szervezetek és személyek a saját érdekeiket igyekeznek érvényesíteni hazánkban, szemben a magyar érdekekkel és szabályokkal. A 2022. évi országgyűlési választási kampányt már külföldről közvetlenül érkező pénzekkel próbálták befolyásolni, ezt igazolta az egységes baloldali ellenzék támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is. Továbbá több más baloldali szereplő mellett, maga az egységes ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje is úgy nyilatkozott, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból. A tervezett törvény célja ezeknek az intervenciós kísérleteknek a megakadályozása, Magyarország politikai és gazdasági önrendelkezésének védelme, annak érdekében, hogy semmilyen idegen érdek, illetve azoknak a külföldről finanszírozott politikai és álcivil végrehajtói, ne írhassák felül a magyar emberek akaratát. A tervezett magyar törvény minden bizonnyal az amerikai jogszabályhoz hasonló, elsősorban a pénzügyi források elzárását eredményező eszközöket alkalmaz majd, azon szervezetekkel és személyekkel szemben, akik és amelyek külföldi érdekek mentén próbálják befolyásolni Magyarország belügyeit.

Ami a közös vonásokat illeti, mindkét jogszabály célja a nemzeti érdek védelme, azonban míg a Global Magnitsky Act globális szinten alkalmaz szankciókat, addig a megszülető magyar törvény elsősorban a belső szuverenitás védelmére fókuszálhat, különös tekintettel a külföldről finanszírozott személyekre és szervezetekre. Bár a pontos időzítésről a bejelentés során nem esett szó, így jelenleg nincs hivatalos információ a törvény megalkotásának ütemezéséről, azonban az elmúlt években fokozódó beavatkozási kísérletek, valamint a közelmúltban napvilágot látott USAID-botrány, illetve annak az európai és a hazai folyamatokra gyakorolt következményei ismeretében, várhatóan még a tavaszi ülésszakban sor kerülhet az elfogadásra.

Azt is bejelentette Orbán Viktor, hogy beleírják az Alaptörvénybe, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. Erről a parlamentben is beszélt. Ez miért fontos lépés, és mikor kerülhet sor az Alaptörvény újabb módosítására? A lépés illeszkedik a kormány azon, következetesen folytatott politikájába, amely a hagyományos családmodell és értékek, valamint a gyermekek jogainak alkotmányos szintű védelmét tűzte ki célul. Közismert tény, hogy a nyugati világban tapasztalható új, modern ideológiai folyamatok kétségeket kívánnak ébreszteni a férfi és női nem teremtettsége iránt. Ezekkel a progresszív doktrínákkal szemben a beiktatását követően Donald Trump is azonnal, illetve határozottan lépett fel, kijelentve, hogy az ember neme vagy férfi, vagy nő. Majd e kinyilatkoztatásnak érvényt szerezve, aláírta a „Nők védelme a genderideológia szélsőségeivel szemben és a biológiai igazság helyreigazítása a szövetségi kormányzatban” című rendeletet.

Brüsszel, illetve a Tisza Párt frakciója az Európai Néppárt által is támogatott genderideológia azon, az Alaptörvényben rögzített és a magyar jogrendszer egészét átható értékeket támadja, amelyek - többek között - a felnövekvő és az eljövendő generációknak a lehető legteljesebb méltóságban leélt élet lehetőségét biztosítják. Ilyen körülmények között az államra intézményvédelmi kötelezettség hárul, vagyis az alkotmányozónak olyan alkotmányos rendelkezést kell megalkotnia, amely garantálja az alkotmányos érték védelmét, nevezetesen a születési nem természetes, megváltoztathatatlan adottságán alapuló felfogást, amely abból indul ki, hogy az emberek férfinak vagy nőnek születnek. A miniszterelnök mai beszéde, valamint a világban zajló agresszív ideológiai gyarmatosítási törekvések alapján a módosításra már a tavaszi ülésszak alatt sor kerülhet. KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

