Orbán Viktor: Brüsszel ajánlata a 13. havi nyugdíj elvétele - élőben a kormányfői rádióinterjú

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a falu a jövő fontos életformája. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kistelepüléseknek is. A kormányfő szerint nagyon sok pozitív visszajelzés van erről a területről. Szólt arról is, hogy már majdnem 10 ezren igényelték a munkáshitelt. Úgy látja, időarányosan jól emelkedik ennek a támogatási formának az igénylése.