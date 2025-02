Orbán Viktor-interjú a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor elmondta, hogy szerencsére mára hárman állnak a béke mellett, és a harmadik egy elefánt. Egy szellemi és gazdasági természetű változás van most jelenleg. A szellemi változás most az Egyesült Államokból indult, és most itt kopogtat Európa ajtaján - tette hozzá. A béke pozícióját korábban morálisan támadták, és hasonló volt a helyzet a migráció esetében. Most a béke és a migrációellenes politika került a jó oldalra - tette hozzá. Hasonló fordulat történt a zöldpolitika területén és a gender ügyében is - mondta a kormányfő.