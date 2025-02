Orbán Viktor: Ki kell őket söpörni, ennek véget kell vetni! - videó

Most végre egy olyan időablak nyílik ki, amikor a szuverenitást legnagyobb értéknek elfogadó kormány van Amerikában és Magyarországon is, ők most csinálják azt, amit mi itt már 15 éve építünk, most van az a pillanat, amikor ezekkel a nemzetközi hálózatokkal le kell számolni - mondta Orbán Viktor kormányfő péntek reggeli rádióinterjújában.

Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni, szankciókat kell életbe léptetni azokkal szemben, akik külföldről fogadnak el pénzt a magyar politika befolyásolására - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. "Ki kell őket söpörni", ennek véget kell vetni! "Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni!" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, ezt most kell megtenni, amikor az "amerikai elnök megindult". A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fidesz (@fideszhu) által megosztott bejegyzés Hangsúlyozta: az Amerikából érkező összes pénzt nyilvánosságra kell hozni, és szankciókat kell életbe léptetni azokkal szemben, akik a pénzt fogadják. "Nem lehet elfogadni külföldről érkező pénzt a magyar politika befolyásolása érdekében" - jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ennek jogilag érvényt fognak szerezni, és az ebben közreműködnek jogi következményekkel kell szembenézniük a jövőben. Azt mondta, most végre egy olyan időablak nyílik ki, amikor a szuverenitást legnagyobb értéknek elfogadó kormány van Amerikában és Magyarországon is. Ők most csinálják azt, amit mi itt már 15 éve építünk, most van az a pillanat, amikor ezekkel a nemzetközi hálózatokkal le kell számolni, ki kell őket söpörni, jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket - közölte. Azt valószínűsítette, hogy "ez nem lesz kis munka", nagy vita várható, "sivítozás, sipákolás lesz". Ugyanakkor "ezt a munkát el kell végezni, a magyar szuverenitást meg kell védeni" - jelentette ki. Így működik a Soros-birodalom A Soros-birodalom ugyanis egy mechanizmus, egy gépezet, amely nagyobb és hatalmasabb az őt működtetőknél, a Soros-birodalom meghaladja Soros - írta korábban a Soros birodalomról G. Fodor Gábor politikai elemző. De hogy is működik ez a gépezet, amely nagyobb teremtőjénél és túléli őt? Adott egy Isten-komplexussal rendelkező, messianisztikus nézetekkel megáldott filozófus, aki ráadásul milliárdos. Pénze, befolyása révén a világ egyik legnagyobb hatalmú embere, de egészen bizonyosan a legnagyobb hatalmú filozófusa. A filozófus célja azonban nem a világ megértése, hanem a világ megváltoztatása, azaz politikai céljai vannak. Felépített egy olyan hatalomgyárat, amely egy globális kiterjedésű politikai vállalkozás. A módszere, hogy nem belép a politikába (nem vállal politikai szerepet, nem méretteti meg magát, nem látható), hanem kívülről avatkozik be, eszközei az "indirekt befolyásszerzés", a "közvetett hatalomgyakorlás", a "kívülről finanszírozott média", a "civil szervezetek", a Soros-hálózat. A módszer lényege nem részvétel, hanem a beavatkozás. Azért avatkozik be, hogy káoszt hozzon létre. Vagy eleve ott avatkozik be, ahol instabilitás van, vagy úgy avatkozik be, hogy instabilitást hoz létre. Az egyensúlytalansági állapotokat kedveli. Ez az a körülmény, amely ugyanis kedvező feltételeket teremt a Soros-birodalom elsődleges politikai tevékenységének, a spekulációnak. A birodalomnak nincsenek morális gátlásai, bárki ellen vétkezik (lásd az angol font, a japán jen, a francia frank, a thaiföldi és a maláj valuta esetét). A Soros-birodalom a társadalmi béke kiemelten fontos értékeként számon tartott stabilitásnak az ellensége - írta a politikai elemző.

A Soros-birodalom a szuverenitást támadó fedett struktúra A beavatkozás azt is jelenti, hogy ahol kívülről beavatkoznak, ott szuverenitássérelem keletkezik. Nem a belül lévők akarata dönt, hogy legyen, milyen irányba menjenek a dolgok a saját országukban, hanem kívülről döntik el, a szuverén akaratot kiiktatva. A Soros-birodalom tehát nemcsak a társadalmi béke cementjét, a stabilitást rombolja, de az önrendelkezés lényegeként értett szuverenitást is megtámadja. A Soros-birodalom a szuverenitást támadó fedett struktúra. A Soros-birodalom ugyanakkor érzéketlen arra, hogy milyen társadalmat ver szét és hol idéz elő politikai káoszt. Az apa éppúgy dollármilliárdokat és hatalmas politikai energiákat fektetett a Brexit megakadályozásába, a Trump elleni politikai akciócsoportok finanszírozására, mint ahogy a "színes forradalmak" (Grúzia, Maldív-szigetek, Ukrajna, Belorusz, Libanon, Tunézia, Egyiptom, Szíria) támogatására is - tette hozzá.

