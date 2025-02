A párt számára most a legfontosabb feladat, hogy a budapesti 11-es számú választókerületet (Újpest-Angyalföld) megtartsa. Mint ismert, Varju László tavaly lemondott a mandátumáról, mivel választási csalás miatt a bíróság jogerősen elítélte. A DK annak ellenére, hogy Varjút elítélték, mégis a politikust indítja. Gyurcsányéknak abból a szempontból is jó esélyük van a mandátum megtartására, hogy más baloldali párt nem indít jelöltet az újpesti választókerületben.

Másrészt a budapesti 11-es körzet az egyik legerősebb ellenzéki fellegvár.

A 2010-es parlamenti választást leszámítva mindig baloldali politikus győzött Budapest ezen részén.

Gyurcsány sem lehet nyugodt

Fotó: Polyák Attila - Origo

A DK önbizalmát nagyban növelné egy időközi országgyűlési választási siker, és így lényegesen jobb pozícióból futnának neki egy összellenzéki tárgyalási körnek a 2026-os parlamenti választás előtt. A baloldali pártok közül már a Tolna vármegyei időközi választáson sikerült megszerezniük az első helyet. Akkor a jelöltjük 10,92 százalékos eredményt ért el. Mindez pedig egy kifejezetten jobboldali körzetben jó szereplésnek számított. Egy újpesti győzelem tovább erősítené a párt pozícióit.

Bár a számok azt mutatják, hogy a DK a parlamenti bejutási küszöb körül billeg, de a tavalyi önkormányzati választás megyei listás eredményei azt mutatják, hogy Gyurcsányéknak jelentős tartalékaik lehetnek még. A párt 13 vármegyében 10 százalék feletti eredményt ért el, míg hatban 10 százalék alattit. A leggyengébben Vas vármegyében szerepeltek, de ott is 7,44 százalékot értek el, de még az is bőven az 5 százalékos bejutási küszöb felett volt. Ha a következő hónapokban ezeket a szavazókat a DK meg tudja szólítani, akkor minden bizonnyal távolodni fog az 5 százalékos bejutási küszöbtől, és magabiztosan fordulhatnak rá 2025 második félévére.

A legerősebb ellenzéki párt?

Szintén viszonylag kedvező pozícióból várhatja a parlamenti szezonkezdetet a Mi Hazánk Mozgalom. A felmérések átlaga alapján 5,8 százalékon állnak. Mindez nem ad okot a nyugodtságra, mivel elég közel állnak a bejutási küszöbhöz, de több olyan eredményt ért el a párt az utóbbi időben, ami azt mutatja, hogy az országos támogatottságuk bőven 5 százalék felett van. A Tolna vármegyei időközi választáson Dúró Dóra közel 20 százalékos eredményt ért el, és ezzel az ellenzék legjobban szereplő jelöltje lett. A Mi Hazánk megalapítása óta Budapesten érte el a leggyengébb eredményeit, de a januári óbudai időközi önkormányzati választáson közel 7 százalékot értek el, ami sokkal jobb eredmény volt, mint amit sokan vártak tőlük. A Mi Hazánk az újpesti-angyalföldi időközi parlamenti választáson is ringbe száll.

Győzelmi reményeik nincsenek, de ha a jelöltjük a harmadik helyet szerezné meg, akkor azzal már elégedettek lehetnének.

A párt az Országgyűlésben mindenképpen úgy fogja magát pozicionálni, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt. Erre az időközi választásokon elért eredményük fel is hatalmazza őket. A kormány támadása mellett minden bizonnyal egyéb egyéni kezdeményezésekkel is megpróbálják magukra felhívni a figyelmet. A Mi Hazánk ezzel párhuzamosan európai színtéren is próbál magának szövetségeseket szerezni, de kérdés, hogy az egyetlen EP-képviselőjük mennyire lesz képes ennek a politikának a motorja lenni. A párt szintén komoly tartalékokkal rendelkezik, ha megnézzük a megyei vármegyei listás eredményeit. Budapestet leszámítva mindenütt 10 százalék felett szerepeltek, sőt Bács-Kiskun, Csongrád és Békés vármegyékben 20 százalék felett. Ha ezen voksolók jelentős részét visszaszerzi a Mi Hazánk, akkor nem lesz gondja az 5 százalékos küszöbbel 2026-ban.