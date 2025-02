Kihúzták az ötös lottót, hihetetlen számokkal lehetett nyerni

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

56 (ötvenhat), 61 (hatvanegy), 66 (hatvanhat), 72 (hetvenkettő), 76 (hetvenhat). Joker: 164907

Telitalálatos szelvény a héten sem volt.

A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén: 3,45 milliárd Ft.

Nemrég arról számoltunk be, hogy Nagy-Britanniában a kiskorúak is lottózhatnak, így több olyan lottónyertes is él az országban, akik egészen fiatalon lettek milliomosok. Arról is írtunk, hogy egy férfi, aki 1 millió dollárt (majdnem 400 millió forintot) nyert egy Vegas-i játékgépen, azt állítja, hogy sikerei megnehezítették számára a randizást. A legtöbb nő, akivel találkozik, csak azért akarja, hogy ő legyen a sugardaddy-je.