Lánczi András: Magyar Péter nincs abban a súlycsoportban, mint Orbán Viktor – videó

Lánczi András ezzel összefüggésben úgy vélte, hogy Magyar Péter nincs abban a súlycsoportban, hogy érdemben tudjon egyáltalán reagálni Orbán Viktor évértékelőjére. A filozófus szerint a magyar kormányfő éppen ezért a beszédében igazából nem is tért ki Magyar Péterre tért ki. Nem véletlenül, hiszen a lényeget hangsúlyozta, azt, hogy nem is Magyar Péter az igazi politikai ellenfél a Fidesz számára, hanem a brüsszeli megbízói, akik most éppen őt bízzák meg a céljaik teljesítésével.

A beszéd egyik fontos eleme

A két elemző szerint kiemelten fontos eleme volt Orbán Viktor beszédének az, hogy a kormány az USA-ba kormánymegbízottat küld majd a hazai ellenzék rejtett támogatásainak felderítésére. Megadja Gábor szerint borítékolható, hogy az ellenzék majd a véleményszabadság megszüntetésével, meg diktatórikus elnyomással fogja megvádolni emiatt a magyar kormányt. De ez nem baj, mert most viszont lesz egy lista, amiből kiderül majd, hogy ki kitől mit kapott.

Lánczi András hozzátette, hogy szerinte pont Orbán Viktor az, aki ezzel az akcióval a szabadságot és a demokráciát képviseli. Amiről a magyar miniszterelnök beszélt az a szuverenitás védelméről szól. Magyarország most megemeli a szuverenitásvédelemnek a szintjét. Ezt indokolja mindaz, ami Ukrajnában vagy éppen Romániban történik. Most eldől, hogy ki az aki hazaszeretetből és ki az, aki külső érdekekért dolgozik – mondta a filozófus politológus.

Az elemzők fontosnak tartották, hogy Orbán Viktor kiemelt helyen beszélt a migráció megfékezésének további szükségességéről. Lánczi András szerint a németek migrációs politikája továbbra is elhibázott, mert univerzalista módon egy kozmopolita jog alapján akarja a tömeges migrációt mindenkire rákényszeríteni. A beszéd címszava, hogy áttörés az erre is utalt, mert változásra van szükség a migráció vonatkozásában is az EU-ban. A beszéd alapján mi abban bízunk, hogy ebben a kérdésben nemsokára mi lehetünk a többség.