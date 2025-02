Olyan háborúk jönnek, amiket el sem tudunk képzelni! - videó

Milyen jövő vár ránk, ha a mesterséges intelligenciát megtanítjuk arra, hogy vezérelje a fegyvereket és embert öljön? A OpenAI törölte a felhasználási szabályzatából a „fizikai sérülés magas kockázatával járó tevékenységre” vonatkozó közvetlen tilalmat, amely kifejezetten a „katonai és hadviselés” és a „fegyverfejlesztés” területét foglalta magában. Oroszország és Ukrajna már most is önálló célpontkiválasztásra képes drónokat vet be a harctéren. Ez nem sci-fi – ez a valóság! A mesterséges intelligencia fegyverré válik, és a nagyhatalmak versenyt futnak, hogy ki uralja először ezt a veszélyes technológiát. Vajon ki nyer és ki veszít ebben a digitális fegyverkezési versenyben? És mi lesz az emberi katonák szerepe a jövőben? A Patrióta legújabb videójában Vukics Ferenc alezredes arról beszél, hogy milyen hatással lehet a háborúk megvívásának módjára és a világ biztonságára, ha a mesterséges intelligenciát megtanítjuk embert ölni.

