Pedagógus-béremelés: újabb jó hír a tanároknak

Rétvári Bence közleményében arról is beszámolt, hogy négyről hét százalékra emelkedik a pótléka azoknak a tanároknak, akiknek a foglalkozása hiányszakmának minősül, tehát például matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, földrajzot, természettudományt, integrált természettudományt vagy digitális kultúrát tanítanak. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy azok a pedagógusuk, akik hátrányos helyzetű térségben, osztályban tanítanak, 20 százalékos külön többlet juttatásban részesültek, a kormány ezzel is a gyerekekért végzett többlet erőfeszítéseiket ismeri el.