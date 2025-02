Pénteki bombariadó: elfoghatták a fenyegetőt

Az ORFK hamarosan bejelentést tesz, 14 órakor tart sajtótájékoztatót, a meghívóban annyit írtak, hogy a bombariadó miatt elrendelt nyomozással kapcsolatos fejleményekről számolnak be.

Biztonságos helyre vitték a gyermekeket

Mint lapunk is megírta, péntek reggel több magyar iskola is bombafenyegetést kapott. A Híradó.hu információi szerint Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár levélben tájékoztatta az intézményvezetőket, és arra kérte őket, hogy haladéktalanul értesítsék a hatóságokat, ha ilyen fenyegetést kapnak. A rendőrség több helyszínen megkezdte az épületek átvizsgálását. Bombariadó miatt kiürítették az egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolát. Az iskola igazgatója, Kollár Tamás is megerősítette az esetet, az oktatók pedig az előírásoknak megfelelően biztonságos helyre kísérték a gyerekeket. A rendőrség a helyszínre érkezett, és megkezdte az épület átvizsgálását.

Pénteken a rendőrség elfogott egy gyereket is, aki terrorveszéllyel fenyegető e-maileket küldött ki még a múlt hét csütörtökön. Január 23-án késő délután érkezett bejelentés, hogy két szegedi és két hódmezővásárhelyi iskola elektronikus postafiókjába fenyegető e-mailek érkeztek.

Az üzenetekben az elkövető bombarobbantással fenyegetőzött és az épületek kiürítésére szólította fel az iskola vezetését. A bejelentés utáni percekben csaknem harminc rendőr kezdte meg az iskolák átvizsgálását. A kutatás során robbanóanyagot nem találtak. A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd nem sokkal később azonosították az elkövető egyedi hálózati címét.

