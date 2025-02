Puzsér pedofilbotránya: Magyar Péter megfutamodott a kínos kérdések elől

Tisztázó kérdéseinket ezért elküldtük a Tisza Párt elnökének, cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz.

Magyar Péter az eddigi legnehezebb heteit éli

A Tisza Párt elnökétől hiába szerettük volna megtudni, hogy a pedofíliát relativizáló mondatai után továbbra is helye lehet-e még a hazai közéletben Puzsér Róbertnek, vagy hogy a jövőben szerepelne-e vele együtt bármilyen platformon? Magyar Péter nem érezte úgy, hogy ebben a fontos témában tisztáznia kellene pozícióját.

Ezért megkértük a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, Deák Dánielt, hogy segítsen értelmezni,

Magyar Péter vajon miért nem határolódott el egyértelműen Puzsér szavaitól?

Válaszában Deák rámutatott, hogy Puzsér Róbert a kezdetektől az egyik leghangosabb és legfontosabb szövetésegese Magyarnak. Márpedig a Tisza Párt elnökének most minden segítségre szüksége volna.

A vezető elemző szerint ugyanis Magyar Péter az egyéves politikai pályafutásának legnehezebb heteit éli. A vesszőfutás a Gulyás Mártonnal történő beszélgetéssel kezdődött, ami annyira kudarcosra sikerült, hogy a politikus még a baloldalról is rengeteg bírálatot kapott. Magyart meglephette a kritika hevessége, ami újabb hibára késztette. Itt Deák szerint elég csak utalni arra a kommenthadjáratra, amit a politikus Nagy Attila Tibor baloldali elemző közösségi oldalán folytatott. Ezt követően a Tisza Párt hétvégi kongresszusán is akadt baki bőven, Magyar ugyanis többször belesült a szövegébe. Végül az elemző rámutatott, hogy a Magyar számára kudarcos időszaknak éppen a Puzsér Róberttel közös beszélgetés vethetett volna véget. Csakhogy ezt felülírta a pedofíliát relativizáló botrány.

Deák arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a botrány kirobbanásának ideje jött nagyon rosszul Magyarnak, hanem annak témája is. Egy évvel ezelőtt ugyanis éppen a kegyelmi ügy keltette hullámok hozták „felszínre” Magyar Pétert. Aki, ha most nem foglal egyértelműen állást Puzsér Róbert pedofíliát relativizáló szavaival szemben, azzal a saját eredettörténetét hitelteleníti el teljesen. A vezető elemző azzal zárta gondolatát, hogy az sem véletlen, hogy a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók sem hoztak ki az elmúlt hetekben olyan adatokat, melyek a Tisza Párt további erősödését mutatták volna. Azt ugyanis már Magyar Péter saját tábora sem hinné el.