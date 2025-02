Betelt a pohár a kerületi polgármestereknél, válaszokat várnak Karácsony Gergelytől

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakciójának elnöke Karsay Ferenccel, 22. kerületi polgármesterrel, Böröcz László I. kerületi polgármesterrel és Kovács Péterrel, 16. kerületi polgármesterrel kedden reggel sajtótájékoztatót tartott, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ha Rákosrendező megvásárlására van pénze a fővárosnak, akkor eddig miért nem volt pénz a fejlesztésekre.

A kerületi polgármesterek látják el a főváros feladatait Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

„Főpolgármester úr eddig nem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy nincs a fővárosnak pénze, vagy most előkerült akkora mennyiségű pénz, hogy a külső kerületek is remélhetik, hogy az ő problémáikat is észre fogja venni főpolgármester úr?” - tette fel a legfontosabb kérdést Szentkirályi Alexandra. „Örömmel konstatáltuk, hogy a fővárosnak ezek szerint mégis vannak forrásai, hiszen ha több mint 50 milliárdot, és még a terület rendberakását is ki tudja gazdálkodni a főváros jelenlegi büdzséjéből, ahogy főigazgató úr is elmondta, akkor jogosak azok a kérdések, hogy eddig miért nem volt pénz, illetve

ha most van pénz, akkor szeretnénk adni a főpolgármester úrnak némi ötletet arra, hogy mik azok a feladatok, amiket a Fővárosi Önkormányzatnak el lehetne végeznie annak érdekében, hogy abból a budapesti polgárok is profitáljanak!

- mondta el Szentkirályi Alexandra.

Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere elmondta, hogy településük sváb hagyományokkal rendelkezik, hozzászoktak ahhoz, hogy először a tartalékokat halmozzák fel és utána valósítják meg a beruházásokat. „Örömmel tölt el, hogy a fővárosban vannak források. Talán emlékeznek rá, hogy 2024 májusában egy 600 millió forintról szóló csekket hoztam főpolgármester úrnak, ami a főváros helyett ellátott feladatokat és azoknak a költségét tartalmazta. Ez az összeg 2024 novemberére egy milliárd forintra hízott. Építettünk utakat, csapadékvíz elvezető csatornákat a főváros helyett, kaszáltuk a zöldterületeket, min mind fővárosi feladat. Mi már attól is boldogok lennénk, ha megcsinálná a főváros a feladatát. Mert ebből az 1 milliárd forintból akár több tucat játszóteret tudnánk építeni, vagy az összes kerületi óvodás ingyen étkezhetne egy éven keresztül, tehát ez egy jelentős összeg egy kerület életében” – mondta el Karsay. „Én azt kérem, hogy több tiszteletet kapjon az a közel 60 ezer ember, aki Budafok-Tétényben lakik,

fordítsanak ránk több figyelmet a fővárosban, de ha nem, akkor elég, ha küldenek egy kis pénzt

– mondta a 22. kerületi polgármester.