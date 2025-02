Százmilliárdokba kerülhet a Rákosrendezőn lapuló robbanóanyag eltávolítása

Rákosrendező pályaudvar, torlaszként használt vasúti kocsik.

Fotó: Fortepan / Vörös Hadsereg

A szakember szerint Rákosrendezőn egy hektárnyi terület felmérése és az ott talált bombák esetleges hatástalanítása 2-4 millió euróba kerülhet, a teljes területen tehát akár százmilliárdos extra költség is keletkezhet, a folyamat pedig évekig is tarthat.

Tény az, hogy Karácsony Gergelyéknek teljesítenie kell mindazt, amit az arab befektető is megcsinált volna. Ennek megfelelően a főváros vállalta azt is, hogy a rákosrendezői területet meg fogja tisztítani, amit 1945 óta még 20 milliárd forintért sem vállalt volna el senki. Nagy kérdés, hogy most honnan lesz több mint 100 milliárd forintja erre Budapestnek, miközben a város csődközeli helyzetben van.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom elnöke a főpolgármesterrel megtartott pénteki szakmai konferencián szintén elismerte, hogy a terület szennyezettsége mellett a bombákra és a lőszermentesítésre is gondot kell majd fordítaniuk.