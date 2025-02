Ezért rúgott Karácsony öngólt Rákosrendezővel

A január 16-án kötött, azóta már nyilvánosságra került adásvételi szerződés szerint a terület megvásárlójára hárul a területet terhelő környezeti károk és hulladékok kezelése. A feladat nem kicsi: Rákosrendező az ország egyik legnagyobb illegális hulladék-lerakója, a felszín felett is több ezer tonna hulladék borítja. A környezeti rekultiváció azonban nem csupán a hulladék elszállításában merül ki, a talaj a felszín alatt is erősen szennyezett, a kármentesítés során a kitermelt, szennyezett talajt is el kell szállítani majd.

Jelenleg így néz ki Rákosrendező Fotó: Csudai Sándor - Origo / photo: [ Sandor Csudai ] www.csudaisandor.com

Hol a fővárosiakkal kármentesítene...

Karácsony Gergely mindezek ellenére egy Instagram-posztban fejezte ki bizakodását, hogy sok budapesti csatlakozik majd hozzájuk, hogy elkezdődhessen a kommunális hulladék elszállítása Rákosrendezőről, miután a terület a főváros birtokába kerül.

Bízom benne, sok budapesti fog hozzánk csatlakozni ebben a munkában”

– írta a főpolgármester. Ezt nem lehet másképp értelmezni, minthogy a főpolgármester egy össznépi szemétszedéssel rendezné le a környezeti rekultivációt és a budapestieket tenné ki a szennyezett környezet veszélyeinek.

Posztapokaliptikus a hangulat Rákosrendezőn Fotó: Csudai Sándor - Origo / photo: [ Sandor Csudai ] www.csudaisandor.com

Hol a kormánytól várja a kármentesítést...

„Mit vállalt a magyar kormány? Hogy eladja áron alul a területet és megcsinálja a környezeti rekultivációt, mert az van a szerződésben, hogy azt a beruházó nem vállalja” – mondta korábban Karácsony Gergely egy, a YouTube-ra feltöltött videójában. Egy Instagram-posztban pedig Lázár János építési és közlekedési minisztert szólította fel, hogy számoljon be neki arról, hogy „a főváros tulajdonába kerülő területen hogyan hajtja végre a kormány az adásvételi szerződésben vállalt kármentesítési és fejlesztési feladatait”. A Magyar Nemzet kérdésére a főváros ezen a héten szintén azt válaszolta, hogy„a terület kármentesítésének megvalósulása kizárólag az államtól függ, illetve annak szerződésben vállalt kötelezettségeitől”.