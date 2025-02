Régészeti ásatások lesznek a szegedi Dóm téren

Régészeti ásatás kezdődik a szegedi Dóm téren, a tervek szerint április közepéig tartó munkálatok célja, hogy jobban megismerjék a város középkori településszerkezetét - közölte Löffler Zsuzsanna ásatásvezető kedden a helyszínen.

A Móra Ferenc Múzeum régész-muzológusa elmondta, a Dóm téren korábban többször is folytak ásatások, először az 1920-as években, majd a többi közt a székesegyház felújítását megelőzően.

Szeged központi része a vár és a mellette elterülő Palánk volt. A Dóm tér a középkori városrész szívében található, mindig is templom állt ezen a helyen. Az ásatások és leírások alapján az első templomot a 11. században emelték, melyet a 12. század végétől a Dömötör templom követett, amit az évszázadok során többször is átépítettek. E templom megmaradt része a ma is álló Dömötör torony. Nagyjából a tér Tiszától távolabbi oldalán futott a Nagy utca, a másikon pedig a Szent Demeter utca. A templom szomszédságában volt a város középkori temetője - tudatta a szakember.

A középkori város pontos szerkezetéről azonban keveset tudni, mert az 1879-es nagy árvíz szinte mindent elpusztított. Az első hiteles ábrázolások pedig csak a 17. század végéről származnak. Információk a korábbi leírásokból, illetve különböző dokumentumokból, így a tizedjegyzékekből nyerhetők

- magyarázta a muzeológus.

Átfogó ásatást a téren még soha nem végeztek. A munkálatok során alkalmazkodni kell a meglévő közművekhez, illetve ahhoz, hogy tér az év jelentős részében rendezvények helyszínéül szolgál.

A következő napokban ezért két 30-35 négyzetméteres kutatószelvényt nyitnak a tér díszburkolattal borított részén

- közölte Löffler Zsuzsanna.

Az egyik helyszínen a Dömötör templomhoz tartozó temető, a másikon pedig a Nagy és a Szent Demeter utcát keresztező utca helyét próbálják meghatározni. A további munkálatok irányát a feltárások eredményei alapján lehet majd megtervezni - mondta a szakember.

