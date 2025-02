Átadták a Semmelweis Egyetem megújult étkezdéjét

A Semmelweis Egyetem kiválóságát évszázados tradíciók alapozzák meg, legnagyobb erőssége pedig mai napig is a humánerőforrása, melynek köszönhetően mára az egyetem a világrangsorokban vezető helyen áll. A továbbiakban is mindent meg kell tenni azért, hogy a lehető legjobb körülmények közt láthassák el feladataikat az itt dolgozók, ennek része az étkeztetés színvonalas megszervezése is