Soros szervezetei és bukott baloldali miniszterek szervezik a bírói tüntetést

Jelentős béremelés jön a bíróságokon

A tüntetés egyik követelése a bírók fizetésének a növelése. A kormányzat azonban már döntött a bérek növeléséről, így a demonstráció gyakorlatilag okafogyottá vált.

A három lépésből álló, két év alatt megvalósuló bérfejlesztéssel jelentősen nő a bírák, a bírósági titkárok, fogalmazók és más bírósági alkalmazottak bére

– erről már Tuzson Bence beszélt. Az igazságügyi miniszter közölte: 2027-re a bírák bére 2024-hez képest átlagosan 48 százalékkal fog növekedni, az átlagbér 2,250 millió forint lesz, ami magasabb, mint az európai uniós átlag.

A bírósági titkárok, fogalmazók bére 82 százalékkal, az egyéb bírósági alkalmazottak bére pedig száz százalékkal növekszik

– tette hozzá.

Tuzson Bence: 2027-re a bírák bére 2024-hez képest átlagosan 48 százalékkal fog növekedni

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Tuzson Bence arra is kitért, hogy a bírósági szervezetek belső feszültségei vezettek odáig, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) a korábbi döntését megváltoztatva úgy döntött, nem kíván részt venni az egyeztetéseken. Jogszabályi kötelezettség, hogy a tervezeteket az OBT megkapja – mondta, hozzátéve, hogy „ez továbbra is fennáll, és mi meg is fogjuk küldeni”. Kormányzati szinten azzal kell foglalkozni, hogy az emberek érdekében a béremelést végre tudják hajtani, emellett véghez tudják vinni azokat a változtatásokat, amelyek szükségesek a hatékonyság növelésének érdekében – hangsúlyozta a miniszter. Közölte: a kormány tiszteletben tartja a bírói függetlenséget, mert

az a legfontosabb, hogy a bíró befolyástól mentesen tudja meghozni döntését.

Gulyás Gergely: Nehéz a bírói hivatásrenddel összefüggésben értelmezni azt, hogy egy bíró tüntessen

Gulyás Gergely a február 6-i Kormányinfón egy újságíró kérdésre válaszolva kitért a bírósági tüntetésre is. A miniszter szerint a bíróság és részben az Alkotmánybíróság gyakorlata is az, hogy ha egy tüntetésről be lehet számolni, akkor arról is, hogy azon ki vesz részt. Szerinte ezt listázásnak nevezni "rossz ízű dolog". Azt is megjegyezte: nehéz a bírói hivatásrenddel összefüggésben értelmeznie azt, hogy egy bíró tüntessen. Szerinte minden olyan látszatot kerülni kell, ami a bírák függetlenséget sértheti, és egy ilyen tüntetésről nehezen lehet azt feltételezni, hogy nem kelt ilyen látszatot.

A kormány, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Bírósági Tanács és a Kúria részvételével létrejött megállapodás szerint 48 százalékos fizetésemelés történik, két év múlva egy átlag bírói fizetés majdnem 2 millió 300 ezer forint lesz.

"Azt kívánom, hogy a bíróság éljen ezekkel a lehetőségekkel, tartsa fenn a saját függetlenségét és pártatlanságát, és belül pedig rendezze a sorait" - közölte. A miniszter emlékeztetett, hogy a bírói szervezetek sem vonhatják vissza egy megállapodás aláírását utólag. Hangsúlyozta: a bírói függetlenség Magyarországon garantált, alkotmányos rendelkezésekkel körbebástyázott. A bírói véleménynyilvánítás szabadságáért a bírák még tüntetni is fognak, ez így "fából vaskarika" - jegyezte meg. Elmondta azt is, hogy a kormánynak semmi köze a bírósági önigazgatáshoz, a jogalkotás során pedig törvény határozza meg az egyeztetési kötelezettségeket, amelyeknek a kormány maximálisan eleget tesz.