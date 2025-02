Soros György szervezetei az ukrán menekülteket használták fel a támadásra

Magyarország vállalja humanitárius kötelezettségeit, az elmúlt három évben másfél millió menekülő lépett be Magyarországra, közülük pedig több mint 680 ezren fordultak a magyar hatóságokhoz vagy karitatív szervezetekhez segítségért - mondta Pál Norbert a Magyar Nemzetnek. Az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos közölte, több tízezren tartózkodnak jelenleg is Magyarország területén és több ezer ukrajnai gyermek jár magyar iskolába. Országhatáron kívül is komoly humanitárius segítségnyújtást hajtunk végre, legyen szó az ukrán embereknek szánt tartósélelmiszer-szállítmányok vagy orvosi eszközök átadásáról vagy akár különböző intézmények újjáépítésének támogatásáról a kijevi régióban.

A humanitárius kiadásokon túl, amire hazánk több mint százmilliárd forintot költött, azt se felejtsük el, hogy Magyarországot mintegy 19,5 milliárd eurós gazdasági veszteség is érte a háború és a brüsszeli szankciók okozta hatások miatt.

A vita onnan robbant ki, hogy tavaly nyáron a kormány szigorított a lakhatási támogatások feltételein, ezért több ezer személy számára a korábbi lakhatási ellátás megszűnt. Ezt a lépést meg kellett hozni, hiszen sokan ezt a támogatást visszaélésszerűen kezdték igénybe venni és egyáltalán nem törekedtek arra, hogy két és fél évvel Ukrajna elhagyása után végre önálló lábra álljanak, így például elmenjenek dolgozni. Itt lépett be a Helsinki Bizottság a folyamatba! - mondta Pál Norbert.

A Helsinki Bizottság először is aktív ellenállásra buzdította a szállásra jogosulatlanná vált ukrán személyeket tavaly augusztusban, amelynek eredményeként olyan helyzetek alakultak ki, hogy nagy létszámú ukrajnai roma családok jelentek meg Kocs utcáin.

Fontos itt megemlíteni, hogy a jogosulatlanná vált személyek két hónappal az átállás előtt értesültek a változásokról és 95 százalékuk – ott ahol a Helsinki Bizottság nem jelent meg – békésen elhagyta a szállásokat és megoldotta saját lakhatását. Biztos vagyok abban, hogy a maradék öt százalék is boldogult volna, ha nincs a Soros-szervezet hangulatkeltése - mondta Pál Norbert. A Helsinki Bizottság a magyar balliberális és nemzetközi sajtót is fellármázta és bevonta ebbe az egyértelmű lejárató hadjáratba, amelynek egyetlen célja a magyar kormány támadása volt. A médiában megjelent fotókon és videókon kivétel nélkül csak nőket és kiskorúakat jelenítettek meg az utcákon, holott a kamerák eltűnése után a családfenntartó férfiak autókkal szállították a családokat egyik helyről a másikra.

