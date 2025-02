Szakértő: Hiába buktak le a USAID-botránnyal, a globalisták tovább fognak próbálkozni

A Soros-eszköztár, amiként azt például Macedóniában és Ukrajnában láthattuk, szélesnek mondható a titkosszolgálatokkal való összejátszástól egészen a parlamenti, akár utcai erőszak alkalmazásáig és sok hasonlóság van a káoszpolitikai módszerekben. Amiként például Macedóniában is tartottak aktivista képzéseket, vagy Ukrajnában is képeztek ki évekig provokátor csoportokat, úgy sajtóértesülések szerint Magyarországon is tartottak titokban polgári engedetlenségi képzést radikális aktivistáknak a Civil Kollégium Alapítvány kunbábonyi központjában. Korábban a szerbiai és magyarországi tüntetéseknél is próbáltak azzal tompítani, hogy ez elsősorban „a fiatalok” rendszerellenes tüntetése, de a szlogenek is sokszor hasonlóak.