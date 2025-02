Rendszeresen megerőszakolta élettársát és annak 13 éves lányát egy férfi Békés vármegyében

Hónapokon keresztül megerőszakolta élettársát egy férfi, majd a nő lányát is bántalmazta szexuálisan, miközben többször megverte és szidalmazta is őket. A férfit most 16 év börtönre ítélték.

2022. nyarán ismerkedett meg élettárásával egy férfi, akinek a kapcsolata a nővel egészen 2023 januárjáig tartott. A férfi ez idő alatt rendszeresen megerőszakolta a nőt, majd annak 13 éves lányát is. A férfi ezen kívül rendszeresen, megverte és szidta is őket, valamint többször ok nélkül törni-zúzni kezdett és ordítozott a nő lakásában. Mindezekkel súlyosan veszélyeztette a 13 éves kislány erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődését. A kép illusztráció!

Fotó: Origo A férfit az elsőfokú bíróság szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt 16 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint 10 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, ahol a férfi kiskorúakkal kerülhet kapcsolatba. Az elsőfokú ítélet azonban nem jogerős, mivel az ítélet ellen a férfi és ügyvédje fellebbezett, elsődlegesen felmentés miatt, másodlagosan pedig az ítélet enyhítését kérték. Az ügyészség viszont megalapította, hogy az elsőfokú ítélet megalapozott és annak enyhítése nem indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

