Szijjártó Péter: Az eddigi legnagyobb kutatás-fejlesztési befektetés érkezik

Az amerikai Diligent Corporation 37 milliárd forint értékű magyarországi kutatás-fejlesztési rekordberuházása 124 új munkahelyet hoz létre, és ezzel segíti azt is, hogy hazánk gazdasága is élen járjon a globális technológiai forradalomban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten a bejelentésen azt is hangsúlyozta, hogy ezzel magas képzettséget igénylő munkahelyek jönnek létre.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a friss kutatás-fejlesztési beruházás bejelentésén, hogy a Diligent Corporation, az amerikai szoftverfejlesztő vállalat által meghirdetett projekt értéke 37 milliárd forint, amelyet az állam nyolcmilliárd forinttal támogat, így segítve elő 124 új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét. Beszédében kiemelte, hogy ez a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt eddigi legnagyobb volumenű kutatás-fejlesztési beruházás, amelynek célja egy új platform létrehozása, amely nagy segítséget jelent majd a vállalat- és intézményirányításban. "Soha ekkora kutatás-fejlesztési beruházást állami támogatással még nem tudtunk Magyarországra vonzani" - mutatott rá. Arra is kitért, hogy a Diligent Corporation piacvezető a vállalatirányítási, kockázatkezelési, megfelelőségi és fenntarthatósági szolgáltatások, a digitális és mesterséges intelligencia platformok fejlesztése terén. "Ez a beruházás segítséget jelent a magyar gazdaságnak abban a tekintetben is, hogy egyre magasabb dimenzióba lépjünk, hogy a kutatás-fejlesztés szerepe növekedjen, hogy a hozzáadott érték és a technológiai színvonal növekedjen, és hogy ebben az új globális technológiai forradalomban Magyarország ott legyen az éllovasok között, fönn legyünk a térképen" - tette hozzá. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ez a beruházás már az új korszakába lépő magyar-amerikai gazdasági együttműködésnek egy fontos eredménye, amely lehetőséget biztosít arra Magyarországnak, hogy a nagy mesterségesintelligencia-forradalom élvonalában haladjon. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy néhány hete az amerikai elnök beiktatásával teljesen új világpolitikai és világgazdasági realitás jött létre, Donald Trump ugyanis "szuverenista és patrióta politikát folytat, leszámol a woke ideológiával, és szembegy a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrájával is". "Mi itt, Magyarországon, azt gondoljuk, hogy mindettől a világ egy jobb hely lesz. És azt is gondoljuk, hogy ezek a változások lehetőséget adnak arra, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok az aranykorukat éljék meg, és ennek egy nagyon fontos pillére az az új típusú, hatékony és aktív gazdasági együttműködés, amelynek fejlesztése mindig ott szerepelt Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalásainak napirendjén" - jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy erre ráadásul aközben kerül sor, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia eddig nem látott mértékű területet hódít meg magának. "És ennek a teljesen új korszakra történő átállásnak az Egyesült Államok egyértelműen az egyik vezető ereje (...) Nekünk, magyaroknak, meg az a célunk, hogy a lehető legszorosabban kapcsolódjunk mindehhez, hogy a lehető legszorosabb magyar-amerikai gazdasági együttműködést építsük ki ebben a kritikus időszakban, mert ez lehetőséget biztosít a magyar vállalatoknak, a magyar szakembereknek és rajtuk keresztül az egész magyar gazdaságnak arra, hogy ebben a nagy és átfogó technológiai forradalomban mi is élen járhassunk" - szögezte le. A miniszter végül aláhúzta, hogy jelenleg Magyarországon 1200 amerikai vállalat százezer embernek ad munkát, és az elmúlt tíz évben 140 olyan amerikai beruházás jött hazánkba, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást biztosított, nagyjából 19 ezer új munkahelyet teremtve. "Természetesen folytatjuk a tárgyalásokat amerikai partnereinkkel annak érdekében, hogy a közeljövőben is még több jó hírről, még több beruházásról tudjunk önöknek beszámolni, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy 2025 a magyar gazdaságnak egy remek éve legyen" - összegzett. (MTI)

