Szijjártó Péter: Több százmilliárd forintos ipari együttműködés zajlik Magyarország és Egyiptom között

A tárcavezető arról számolt be az egyiptomi megbeszéléseit követően, hogy a felek készen állnak arra, hogy a már jelenleg is erős politikai, ipari és gazdasági együttműködést új szintű stratégiai partnerséggé fejlesszék. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar vasúti járműgyártás valaha volt legnagyobb nemzetközi megrendelése is Egyiptomból származik.

Egy 1,1 milliárd eurónyi, vagyis nagyjából 440-450 milliárd forintnyi szerződés keretében Magyarországon, Dunakeszin gyártják azokat a vasúti kocsikat, amelyeket itt, Egyiptomban a jövőben a vasúti személyszállítás során igénybe fognak venni.

Összesen 1350 vasúti kocsi gyártásáról van szó” – tudatta. „Ez korábban magyar-orosz együttműködésben indult, de aztán a szankciók miatt ez magyar-egyiptomi együttműködéssé alakult át. Eddig 1015 vasúti kocsi leszállítására került sor, a további 335 kocsi gyártása pedig folyamatban van Dunakeszin, s 2026 augusztusára immáron 1350 olyan vasúti kocsi fog futni az egyiptomi vasútvonalakon, amelyet Magyarországon vagy részben Magyarországon gyártottak” – tette hozzá.

A miniszter úgy vélekedett, hogy mindez nagy iparfejlesztési lehetőség hazánk számára, mivel mintegy 900-an dolgoznak a projekten, és több mint 450 vállalkozás részese a beszállítói láncnak.

„Amennyiben ez a projektünk sikeresen zárul, az megnyitja a magyar vasúti járműgyártás számára a kapukat itt, Egyiptomban, illetve Afrikában. Hatalmas felvevőpiacról beszélünk, folyamatosan növekedő keresletről és igényekről, hiszen az afrikai népesség gyorsan nő, az infrastruktúra-fejlesztés számos afrikai országban nagy lendületet kapott, így újabb nagy vasúti beruházások várhatóak, ez pedig lehetőséget biztosít a magyar vasúti járműiparnak újabb nagy megrendelések elnyerésére” – emelte ki.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az észak-afrikai ország igen fontos együttműködő partnere nem csupán Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak, hiszen a kairói kormány rendkívül felelősségteljes politikájának is köszönhető, hogy a kontinenst fenyegető veszélyek egy részét sikerült kezelni az elmúlt időszakban.