Szijjártó Péter: Az EU újabb szankciós csomagja könnyítést jelent Magyarország számára – videó

Kiharcoltuk azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték karbantartásához szükséges eszközök is kikerüljenek a szankciós rezsim alól. Különösen fontosak azok az eszközök, amelyek a vezeték nemzetközi mérőállomásának fenntartásához, illetve karbantartásához szükségesek. Így tehát biztosítottuk, hogy a Barátság kőolajvezeték a jövőben is működőképes lesz fizikailag a kőolaj szállítására, tehát még egy lépést tettünk az energiabiztonságunk javítása érdekében