Itt van Szijjártó Péter bejelentése az amerikai-orosz békemegállapodásról

Szijjártó Péter azt írta, "mi mindvégig azt az álláspontot képviseltük, hogy csak egy amerikai-orosz megállapodás vezethet el a háború lezárásához. A békepárti amerikai elnök el is hozta a várva várt fordulatot: megkezdődtek az amerikai-orosz tárgyalások a békéről, s az amerikai-orosz kapcsolatok rendezéséről". Hozzátette, "Legyen világos: nekünk mindkettő alapvető érdekünk. Ezért

alapvető érdekünk, hogy ezek a tárgyalások sikerre vezessenek.

Ezért is tartjuk aggasztónak a háborúpárti európai liberálisoknak a megállapodás megakadályozására irányuló szervezkedését. S ezért mindent el is fogunk követni annak érdekében, hogy Brüsszel és a háborúpárti európaiak ne tudják megakadályozni a békét elhozó amerikai-orosz megállapodást". "Ma Brüsszelben EU-s külügyminiszteri tanácsülést tartunk, farkasszemet fogunk nézni, lesz nagy nyomás is, de mi nem engedünk. Három éve dacolunk a nyomással, három éve nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborús politikájukba, most már ki fogjuk bírni!" - írta.

Leszögezte, "Nem járulunk hozzá, hogy előre rohanjunk a személyek szankciós rezsimjének meghosszabbításával, nem járulunk hozzá újabb euró tízmilliárdok kifizetéséhez fegyverszállításokra, és amikor a biztonsági garanciákról lesz szó, mi nem úgy tesszük fel a kérdést, hogy Ukrajnának milyen biztonsági garanciákra van szüksége, hanem úgy, hogy milyen biztonsági garanciákra van szükségünk nekünk, magyaroknak?! Zúzós egy nap lesz…"