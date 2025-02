Szijjártó Péter elmondta, mit tekint a magyar gazdaság egyik kulcságazatának

2024 beruházásösztönzési szempontból a magyar gazdaságtörténet valaha volt második legsikeresebb éve volt, ráadásul egymás után a második, amikor is tízmilliárd eurót meghaladó összegben sikerült megállapodást kötni Magyarországra érkező beruházásokról.

Tízmilliárd euró, vagyis négyezer milliárd forint. Ennyi Magyarországra érkező beruházásról tudtunk tavaly megállapodást kötni, amelynek eredményeként 18 500 munkahely jön létre Magyarországon,

ami hozzájárul ahhoz, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatás továbbra is rekordmagas szinten, a munkanélküliség pedig rekordalacsony szinten áll" - sorolta.

A Bosch Magyarország tájékoztatása szerint a beruházással egy korszerű, Ipar 4.0 megoldásokat is használó raktári struktúra jött létre a Miskolci Ipari Park területén. A rendszer a teljes értéklánc mentén valós időben, automatikusan kezeli és követi az árut annak beérkezésétől kezdve felhasználásán, csomagolásán és kiszállításán át megérkezéséig. A digitalizációval a hibák száma akár 20 százalékkal is csökkenthető, a rendszerek integrációjához kapcsolódó szoftverfejlesztésekkel és az ahhoz szükséges eszközökkel pedig évente akár 204 ezer paletta áru is kiszállítható világszerte - írták. A mintegy 100 ezer négyzetméteres területen elhelyezkedő központ mellett a vállalat olyan fejlesztéseket is megvalósított a telephelyen belül, mint a kamionforgalom számára létesített úthálózat vagy a 800 méter hosszú csatornarendszer - közölték. Mint írták, a beruházás eredményeként az új létesítmény a vállalatcsoport elektromos kéziszerszám üzletágának egyik meghatározó késztermékelosztó raktára lesz a kelet-közép-európai régióban, emellett késztermék- és alapanyag raktárként is működik majd. Onnan a világ 26 országába szállítanak különböző cikkeket és komponenseket a jövőben. A közlemény szerint a beruházáshoz a magyar állam egyedi kormánydöntés (EKD) alapján mintegy 7 milliárd forint utófinanszírozás keretében nyújtható, vissza nem térítendő készpénz támogatást biztosít.