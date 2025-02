Szijjártó Péter: Nagy patrióta fordulatra van szükség Európában - videó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkárával, Christian Hafeneckerrel egyeztetett, a közös sajtótájékoztatón pedig arról számolt be ezt követően, hogy

teljesen új világpolitikai realitás jött létre, a Nyugat új vezetőt kapott Donald Trump amerikai elnök személyében, aminek nyomán már a patrióták alkotják a mainstreamet és a globális többséget.

Szavai szerint emellett az Atlanti-óceán túlpartjáról megkezdődött a leszámolás a woke ideológiával és a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrájával.

Mindkettő olyan folyamat, amelyet mi is, és osztrák barátaink is üdvözlünk (...) Itt az ideje annak, hogy Európában is visszatérjünk a demokrácia alapértékeihez, s a demokrácia talán legfontosabb alapértéke a népakarat tiszteletben tartása. Itt az ideje, hogy véget vessünk a demokrácia hamis értelmezésének itt, Európában, ami úgy szól, hogy ha liberális párt nyeri a választást, akkor demokrácia van, ha nem liberális párt nyeri a választást, akkor meg nincsen demokrácia

- hangsúlyozta.

A tárcavezető az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkárával, Christian Hafeneckerrel egyeztetett

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A miniszter a demokrácia semmibevételének nevezte azt, hogyha egy országban a győztes pártot kizárják a kormányalakításból, hogyha tűzfallal kívánják ellehetetleníteni egy 20-25 százalékos támogatottságon álló pártot, és hogyha

az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója semmifajta tisztséget nem viselhet.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy itt az ideje véget vetni a "liberális mainstream globális diktatúrájának", és ebben a patriótáknak vezető szerepet kell betölteniük.

Európában is azért erősödünk mi, patrióták, mert azt képviseljük, ami Európa érdeke, s ami az európai emberek érdeke. (…) Mi, patrióták, békét akarunk, a liberálisok pedig meg akarják akadályozni azt, hogy a háborúnak végre véget lehessen vetni Ukrajnában

- mondta.

Mi, patrióták, a migráció ellen lépünk fel, hiszen a migráció megállítása az európai emberek biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen, a liberálisok pedig be akarják engedni a migránsokat Európába, be is engedik őket, és ennek látjuk is már a következményeit (…)

És mi, patrióták, azt akarjuk, hogy az európai országok erősek legyenek, hogy a szuverenitásunkat mindenki tartsa tiszteletben, és ne dönthessenek Brüsszelben rólunk, nélkülünk. Ehhez képest a liberálisok egy brüsszeli szuperállamot építenek

- tette hozzá.