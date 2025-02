Kiderült, miről tárgyalt Washingtonban Szijjártó Péter

A miniszter végezetül arra is kitért, hogy mostani találkozója is része annak az új aranykornak, amely a magyar-amerikai kapcsolatokban köszönthet be Donald Trump hivatalba lépésével, ugyanis az Egyesült Államok új elnöke nem ellenségként, hanem barátként tekint Magyarországra.

Szavai szerint ezen szorosabb együttműködésből a magyar gazdaság is sokat tud majd profitálni, s ezért összehívták az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács rendkívüli ülését, amelynek során a hazánkban jelen lévő legnagyobb amerikai vállalatok képviselőivel fog egyeztetni.

Emlékeztetett arra is, hogy az amerikai cégek továbbra is a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, mintegy 1200 vállalat több mint százezer embernek ad munkát.

Az elmúlt tíz év során 140 amerikai vállalati nagyberuházáshoz nyújtott a kormány támogatást. Ezek a beruházások mintegy 1000 milliárd forintos értéket képviseltek, 19 ezer új munkahelyet hoztak létre, és nagyjából 140 milliárd forintos kormányzati támogatást adtunk mindezekhez

- tájékoztatott.

Valamint kifejtette, hogy az utóbbi napokban bejelentették a valaha volt legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházást a Diligent Corporationnel, kedden pedig űripari és oktatási együttműködési megállapodást írtak alá a Voyager Technologies-zal.