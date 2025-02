Szokatlan keresztnevek hódítanak: így változik a névadási trend

Képünk illusztráció

Fotó: Science Photo Library via AFP

Hogyan lehet új nevet anyakönyveztetni?

Ha valaki olyan keresztnevet szeretne adni a gyermekének, amely még nem szerepel az utónévlistán, azt kérelmeznie kell. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Szakigazgatási Főosztálya fogadja ezeket a beadványokat, amelyeket postai úton (1358 Budapest, Pf. 19.) vagy e-mailben (hatosagi@ktm.gov.hu) lehet benyújtani egy formanyomtatvány kitöltésével.

A kérelmek elbírálását egy szakértői bizottság végzi, amely dönt arról, hogy az adott név felkerülhet-e a hivatalos listára.

