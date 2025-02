Tengernyi víz Fóton: a Szárnyas fejvadász és a Terminator kulcsjelenetei forogtak itt

Bármikor felmagasodhatnak középkori vagy reformkori várak díszletei

Az összesen több mint 30 hektár területű fóti stúdiókomplexum, az NFI Stúdió egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Bármikor kialakíthatóak benne egy középkori vagy akár egy reformkori város szabadtéri díszletének elemei. A stúdió fegyver-, kellék - és jelmeztára mellett a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Terminator: Sötét végzet című filmek forgatásához használt kültéri medencéje is világhírű. Utóbbi a legnagyobb szabadtéri medence az európai kontinensen, a medence körüli tágas térnek köszönhetően óriás méretű díszletekbe is bele lehet foglalni, ami jelentősen megkönnyíti a vizes vagy részben víz alatti jelenetek felvételét. Számtalan magyar film mellett a közelmúltban olyan világszerte népszerű alkotásokat forgattak Fóton, mint a V. Henrik (The King), a Vaják (The Witcher) és Az utolsó királyság (The Last Kingdom), továbbá a nagyszabású Hunyadi-sorozat (Rise of the Raven) epzódjai is itt készültek.

