Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony!

Kerületi lakosként és a gyermekei, unokái jövőjéért felelősséget érző szülőként is nagy szomorúsággal és aggodalommal tölt el bennünket, hogy az önkormányzat a Régi Fóti úti Tagóvoda bezárását tervezi – alig két évvel azután, hogy az akkori – végül elvetett – csoportösszevonási javaslatot ismertető szülői értekezleten a jegyzőkönyv tanúsága szerint az önkormányzat képviselői részéről elhangzott, hogy az „óvoda bezárását senki sem tervezi” és fenntartóként „5 évre előre kell gondolkodniuk”.

Nehezményezzük, hogy míg két éve a párbeszéd a szülőkkel már decemberben megkezdődött, addig most az önkormányzat a tervezett átszervezésekről az azokról előzetesen dönteni hivatott február 27-i képviselő testületi ülés előtt mindössze néhány nappal sebtében összehívott értekezleten, a változásokat kész tényként közölve tájékoztatta a szülőket. Bár elhangzott, hogy végleges döntés csak április végén esedékes, az átszervezési „szándékról” szóló döntés alkalmas arra, hogy gyermekük beíratását fontolgató szülőket elbizonytalanítsák és eltántorítsák a Régi Fóti úti Tagóvoda melletti döntéstől.

Természetesen nem akarjuk elvitatni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzatok számára fontos szempont az óvodai intézményhálózat szerkezetének, méretének rendszeres felülvizsgálata, optimalizálása. Ezzel együtt kellően álátámasztott érvek és számítások hiányában meggyőződésünk, hogy a Régi Fót úti Tagóvoda vonatkozásában elhamarkodott, szakmai és költséghatékonysági szempontból is megalapozatlan döntést jelentene az esetleges megszüntetés.

Egy olyan közel 100 éves múltra visszatekintő patinás intézményről beszélünk, ahol a szerető, elfogadó légkör, a pedagógusok lelkiismeretes hozzáállása, hagyományőrzése, tehetséggondozása méltán ismert és elismert több generáció, számos budapesti oktatási-nevelési intézmény vezetése – és remélhetőleg a rákospalotai kötődésű döntéshozók – számára is.

Az itt folyó nevelési munka jó hírét, kimagasló színvonalát mi sem jellemzi jobban, mint hogy az elmúlt évtizedben a jelentkezők száma szinte mindig jelentősen meghaladta az óvodai férőhelyek számát, sokszor még körzetesként is nehéz volt bekerülni. Ezért nehéz megérteni, hogy miért éppen ezen intézmény bezárása merült fel, amikor az önkormányzat adatai is visszaigazolják, hogy az óvoda az elmúlt évtizedben szinte végig közel teljes kapacitáskihasználtsággal működött. Sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy az önkormányzat akkor szeretne döntést hozni a gyermekek elhelyezéséről, amikor a valós igények, az egyes intézményekbe történő felvételi jelentkezések, így a jövőbeli várható gyerekszámok még nem ismertek (a beiratkozási időszak május 5. és 9. között zajlik).

A gyermekek megszokott környezetükből történő kiszakításán túl az óvodai csoportok különböző intézmények között történő szétosztása szétforgácsolhatja azt a jól összeszokott, azonos nevelési értékrendet valló óvodapedagógusi közösséget is, akiknek az óvoda kerületen túlmutató megbecsültsége, elismertsége is köszönhető.

Az intézmény esetleges bezárása pénzügyi szempontból sem tűnik alátámaszthatónak. Ezzel „ablakon kidobott pénzként” értelmüket vesztenék az elmúlt két év jelentős, több millió forintos kiadásból megvalósuló beruházásai (udvar és kültéri játékok felújítása, cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése). Másrészt az előterjesztés a bezárás esetén döntő részben az itt dolgozó 10 fő személyi juttatásai kapcsán (2026-ban 99 millió Ft) vár megtakarítást, ami irreális feltételezés, hiszen maga a dokumentum rögzíti, hogy az óvodapedagógusok nem elbocsátásra, hanem áthelyezésre kerülnének. Megtakarítás márcsak azért sem várható ekkora nagyságrendben, mert az önkormányzat adatai szerint ezen álláshelyek 80%-át eddig is az állam finanszírozta.

Meglátásunk szerint az épület üzemeltetési költségei sem indokolják az átszervezést. Az önkormányzat honlapjáról elérhető 2021. évi rezsiköltség adatok alapján megállapítható, hogy a rákospalotai tagóvodák közül a Régi Fóti úti óvodában a második legalacsonyabb az egy gyermekre vetített rezsiköltség (noha ekkor még nem került sor a fűtésrendszer korszerűsítésére). Ráadásul maga az előterjesztés is elenyésző, kevesebb mint 8 millió Ft évi dologi költség megtakarítás lehetőségével számol az óvoda esetében. Az önkormányzat az ingatlan további hasznosításával kapcsolatos tervekről a szülői fórumon nem tudott érdemi tájékoztatást adni, így joggal feltételezhető, hogy ezt a megtakarítást tovább csökkentenék az épület bezárása esetén az annak állagmegóvásával összefüggésben felmerülő kiadások is.

Szeretnénk rámutatni arra is, hogy a Régi Fóti úti Tagóvoda vonzáskörzetében tervezett – és tudomásunk szerint az önkormányzat által is korábban támogatott – nagy volumenű ingatlanfejlesztések fényében is elengedhetetlennek tűnik a tagóvoda jelenlegi kapacitásainak fenntartása.

Végezetül szeretnénk hangsúlyozni, hogy az előterjesztésben és a szülői tájékoztatón felvázolt lehetőségek (a három csoport Szövőgyár, Mozdonyvezető és Vácrátót téri óvodák közötti szétosztása és áthelyezése) egyike sem biztosítaná azt a jelenlegi színvonalat megközelító, érzelmi biztonságot magában hordozó családias légkört, ami záloga lehetne annak, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat ellensúlyozva értékeink leépítése helyett erősségeinkre alapozva kínáljunk vonzóbb alternatívát a kerületben – akár állandó lakcímen, akár albérletben – élő fiatal családoknak.

Ezért tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy kerületünk fejlődéséért felelősséget érző döntéshozóként a fenti érveket körültekintően mérlegelve vizsgálják felül az önkormányzat javaslatát és a jövőre nézve is támogassák a Régi Fóti úti Tagóvoda működésének folytatását.

A jelen nyílt levél aláíróiként bízunk abban, hogy a kerületi önkormányzat képviselő testülete nemcsak szóban, hanem tettekkel is bizonyítja, hogy elkötelezett a gyermekeink jövőjét, értékrendjét megalapozó óvodai nevelés alapfeltételeinek biztosítása iránt.