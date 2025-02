Belvárosi bérpalotában találtuk meg a Tisza Párt legújabb vállalkozását

Hiába keresik a Tisza Párt legújabb vállalkozását, az Árad a Tisza Kft.-t és annak mindössze 20 éves tulajdonosát a cég bejegyzett székhelyén, egy óbudai címen. Az ifjú cégvezető, M. Leon ugyanis egy belvárosi bérpalotában lévő irodából intézi az Árad a Tisza ügyeit. Ezt a luxust azonban nyilvánvalóan el akarták rejteni a párt szavazói elől, akik mindezt finanszírozzák.

Belvárosi irodában bújik meg a cégvezető

A cégadatok szerint egy, egy óbudai utcában található lakás az Árad a Tisza Kft. bejegyzett székhelye, ami mindössze három perc sétányira található a Magyar Péter testvére, Magyar Márton által alapított Kontroll című újság szerkesztőségétől.

Nem itt folyik azonban a munka, hanem az V. kerület egyik impozáns bérpalotájának egyik irodájában. Ez a cím azonban nem található meg az Árad a Tisza Kft. adatai között, a Tisza Párt legújabb cégének vezetője ugyanis trükkösen elrejtette azt.

A testvére nevén lévő cég telephelye lett a drága belvárosi iroda

Az ifjú vállalkozó M. Leon társalapítója a testvére nevén lévő marketingcégnek. Ez a cég tavaly ősszel már forgatott kisebb anyagokat a Tisza Pártnak. „Szombaton Magyar Péternek és a Tisza Pártnak forgattunk néhány TikTok videót és egy after movie-t” – hangzik el a cég Instagram oldalán található október 17-ei videójában, tehát a fiatal cégvezető és a Tisza Párt között már tavaly ősszel voltak együttműködések.

Ennek a cégnek lett a cégadatok szerint december 17-én egy új, hivatalosan bejegyzett telephelye az belvárosi iroda, ahol az Árad a Tisza cégvezetőjét keresni kell.

„8 hónapja kezdtük a vállalkozást, ma pedig átvettük az új belvárosi irodánknak a kulcsát, ami szerintem nagyon rendben van, nagyon szép utat jártunk be több mint fél év alatt” – mondja el a marketingcég Instagram oldalán lévő egyik videóban Magyar Péter cégvezetőjének testvére, a videóban maga M. Leon is feltűnik, aki arról beszél, hogy nagyon büszke arra, amit elértek, de azt gondolja, hogy a következő évük még durvább lesz. Egyértelmű tehát, hogy attól, hogy a 20 éves fiatalember megalapította az Árad a Tisza Kft.-t, még tevőlegesen részt vesz korábbi cégük életében is.