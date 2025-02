Tovább küzdenek, hogy ne járjon a fizetés a börtönben ülő óbudai polgármesternek

„Nincs meg benne az erkölcsi minimum”

„Én mindenki polgármestere kívánok lenni, azoké is, akik nem engem támogattak, azoké is, akik engem támogattak, meg azoké is, akik senkit nem támogattak” – nyilatkozta még 2019-ben az a Kiss László, aki az óbudai rendkívüli testületi ülésre a börtönből küldött levelet, amiben azt kérte, hogy a fizetése és juttatásai visszavonásáról zárt ülésen, a nyilvánosság kizárásával szülessen döntés. „Ő nevezte el magát mindenki polgármesterének. Ahhoz képest ez a levél, amit a börtönből küldött, azt jelenti, hogy mindenki elől el szeretne bújni, rejtőzni” – nyilatkozta Kozma János képviselő az Origónak.

Kozma János képviselő hamis húszezer forintos bankjegyeket szórt a balliberális képviselőkre. Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Nincs meg benne az az erkölcsi minimum, amivel ki kellene állnia és azt kellene mondania, hogy ha a jogszabály még meg is engedi, akkor ő ezt a pénzt nem veszi fel, amíg eljárás alatt áll” – mondta a képviselő.

„Igazságtalan az óbudaiakkal szemben”

Gyepes Ádám képviselő az Origónak azt mondta, hogy örül, hogy nyílt ülésen tárgyaltak a polgármester ügyéről. „Ezt zárt ülésen nem is lehetett volna tárgyalni, nem lett volna illő az óbudai polgárokkal szemben. Lényeges, hogy itt nem csak jogi dolgokról van szó, ennek a kérdésnek morális és erkölcsi alapja is van Én úgy gondolom, hogy a polgármesternek illendő lenne ebben a helyzetben azt mondani, hogy köszöni, de nem kéri a fizetését, az utazási költségét, a cafeteriáját, hiszen hogyan veszi ez ki magát egy óbudai polgár szemében? Ez nincs így rendben, nem kéne elfogadnia a fizetését, vagy minimum azt tenné meg, hogy egy civil szervezetnek átutalja” – mondta Gyepes Ádám, akinek szavaival a januárban, időközi választáson megválasztott képviselő, Malinás Sándor is egyetértett.

Malinás Sándor szerint ez egy igazságtalan helyzet az óbudaiakkal szemben. Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Ez egy igazságtalan helyzet az óbudaiakkal szemben, hogy ő a fizetésén felül a juttatásait is felveszi. Az lenne egy valamennyire elfogadható álláspont tőle, hogy ha ezeket nem venné fel, másrészt amíg nem tisztázódik ez a helyzet, amibe ő belekerült, addig a fizetését vagy egy civil szervezetnek vagy jótékonysági célra felajánlaná havi szinten. Akkor ez mindenkinek egy elfogadható, köztes pont lenne, amit mindenki szívesen fogadna” – mondta Malinás Sándor, aki a rendkívüli testületi ülésen tette le esküjét.