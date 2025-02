Ukrajna – 37,4%

Albánia – 36,1%

Olaszország – 11,8%

Portugália – 7,7%

Horvátország – 6,8%

Görögország – 5,5%

Dánia – 3,4%

Csehország – 3,5%

Lengyelország – 2,8%

Magyarország valójában az EU hetedik legkevésbé korrupt országa - az EU saját hivatalos kutatása szerint.

Az Eurobarometer adatai alapján a magyar lakosság 37 százaléka bízik a korrupció elleni küzdelemben, míg az EU-átlag mindössze 30 százalék - ezzel Magyarország az unió hét legjobban teljesítő tagállama között van. Mégis, évről évre támadják Magyarországot. Miért? - tette fel a kérdést az államtitkár.

Mert a Transparency International nem a korrupció ellen harcol - hanem politikai napirendet érvényesít.

A valódi korrupció az, hogy egy Soros által finanszírozott, USAID által támogatott szervezet mesterséges „észleléseket” gyárt, hogy aláássa azokat a szuverén kormányokat, amelyek nem hajlandók behódolni az akaratuknak - narratívákat vásárolva, valódi korrupció elleni küzdelem helyett.

Megrendelésre hazudik a Transparency

Mára egyértelműen kiderült: Soros és a demokraták közösen pénzelték egy hálózatot azért, hogy az ellenfeleikről hazugságokat gyártsanak. A Transparency International is ennek a hálózatnak a tagja, amit a guruló dollárokból finanszíroztak. Megrendelésre hazudnak Magyarországról is! - írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A Világbank adatai szerint Magyarországon nemcsak globális, de uniós szinten is az egyik legalacsonyabb a cégek által érzékelt korrupció. Eszerint Magyarországon a cégek 1,2 százaléka tapasztalt korrupciós jellegű kérést - tették hozzá.

Ez a valóság, a Transparency pedig a guruló dollárból finanszírozott hazugság - zárul a nyilatkozat.

Teljes leleplezés

Érdemes felidézni, hogy Magyarország kormánya lassan másfél évtizede arról beszélt, hogy külföldi érdekcsoportok egyes médiumokat és civil szervezeteket politikai eszközként használnak a társadalom befolyásolására.

A nemrégiben napvilágra került adatok ezt minden eddiginél egyértelműbben bizonyítják.

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) csendben támogatott 6200 újságírót és 707 médiumot világszerte – köztük Magyarországon is. Céljuk egy meghatározott ideológiai irányvonal erősítése, amely összhangban áll a baloldali-liberális érdekekkel, elősegíti a tömeges migrációt, és szembeszáll azokkal a kormányokkal, amelyek a globalista törekvések ellenében politizálnak.

Az USAID-et eredetileg humanitárius és fejlesztési segítségnyújtásra hozták létre, ám mára az egyik legbefolyásosabb médiatámogató szervezetté vált.

A hivatalos nyilvántartások szerint Joe Biden elnöksége alatt az ügynökség számos, médiával foglalkozó NGO-t finanszírozott – sok közülük valójában lobbiszervezetként működik, nem pedig független sajtóorgánumként. Ukrajnában például tízből kilenc médiumot a Biden-adminisztráció támogatott.