Donald Trump már tudja, hogy mire bólinthat rá Vlagyimir Putyin

Donald Trump közölte,

hogy a békefenntartók kérdéséről kifejezetten beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akinek nincs kifogása ez ellen.

Az elnök azt is kifejtette, hogy Oroszországgal szeretne elérni gazdasági téren is előrelépést, ami érinthet Oroszországban is megtalálható ritka ásványi kincseket.

Ők rendelkeznek olyan értékes dolgokkal, amiket mi tudnánk használni, mi pedig rendelkezünk olyan dolgokkal, amiket ők tudnának használni"

- fogalmazott Donald Trump a lehetséges amerikai-orosz gazdasági viszonyrendszer alapját illetően, és hozzátette, hogy egy ilyen kapcsolat a világ tartós békéje szempontjából is hasznos volna.

Az amerikai elnök újságírói kérdésére elmondta, hogy

akár már ezen a héten, vagy a következő héten találkozhat Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha az amerikai-ukrán gazdasági partnerségről szóló megállapodás aláírásra kerül Washingtonban.

Megjegyezte, hogy szívesen látja az ukrán államfőt fehér házi dolgozószobájában, és hozzátette, hogy közel van az egyezség véglegesítése.

Donald Trump a washingtoni Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón az ukrán-orosz háború lezárását nehezítő tényezők között említette a "rendkívüli mértékű bizalmatlanságot" a felek között, ugyanakkor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is komolyan gondolja a háború lezárását.

Megállapította, hogy a béke helyreállítása érdekében komoly lépések történtek a közelmúltban, ide értve az amerikai kormányzat kapcsolatfelvételét az orosz féllel. Az elnök úgy vélte, hogy

a hivatalba lépését követő egy hónap alatt több előrehaladást sikerült elérni a háború befejezése érdekében, mint az előző három évben összesen.

Emmanuel Macron utalva az Oroszországgal kötött korábbi békemegállapodásokra, a minszki egyezményekre úgy vélte, hogy azok a belőlük hiányzó biztonsági garanciák miatt vallottak kudarcot, és óvott az elkövetett hibák megismétlésétől.

Ez a béke nem jelenthet Ukrajna számára megadást, és nem jelenthet garanciák nélküli tűzszünetet, valamint teret kell adni Ukrajna szuverenitásának is"

– fogalmazott a francia államfő, és elismerését hangoztatta az amerikai törekvés előtt az Ukrajnának javasolt gazdasági partnerség miatt, ami – szavai szerint - része lenne az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciáknak is.