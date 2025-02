Dohányzás miatt történt halálos lakástűz Budapesten

Tűz ütött ki Budapesten egy V. kerületi lakásban - írta a Katasztrófavédelem. Az oltás során január 29-én a tűzoltók

egy középkorú külföldi nő holttestét találták meg.

A rendőrök és a katasztrófavédelem átvizsgálták a helyszínt. A rendőrök rögzítették a nyomokat, tanúkat hallgattak ki és elemezték a kamerafelvételeket is. Kihallgatták az áldozat volt férjét is, akitől a vizsgálatok érdekében DNS-mintát vettek, még az akkor viselt ruháit is lefoglalták - írja a Police.hu

A beszerzett bizonyítékok alapján megállapították, hogy a férfi reggel hagyta el a lakást, amikor iskolába vitte a gyerekeket, és csak 13 óra után ért vissza, amikor észlelte a tüzet és azonnal hívta a 112-t.

A tűzvizsgáló megállapítása szerint a tűz ágyban dohányzás miatt keletkezhetett.

A boncolás során nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot.

A rendőrég szakértők bevonásával folytat minden részletre kiterjedő vizsgálatot. A jelenlegi adatok szerint nem történt bűncselekmény.

