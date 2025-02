Holttestet találtak egy kigyulladt mezőhegyesi házban

A tűzoltók négy járművel vonultak a Tavasz utcába ahol egy évekkel ezelőtt leégett ház huszonöt négyzetméteres melléképülete gyulladt ki - tudatta a Katasztrófavédelem.

Melléképület égett Mezőhegyesen, egy ember meghalt

Fotó: Katasztrófavédelem

Az épületrészben ketten is laktak, egyiküket, egy hatvanas éviben járó férfit a tűzoltók mentettek ki és kórházba szállították.

A másik lakó - egy ötvenes éveiben járó nő - holttestét oltás közben találták meg.

Robbanáveszély miatt a tűzoltók két gázpalackot is kihoztak az épületből. A melléképület lakhatatlanná vált. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás deríti ki.

