Ezeket a magyar médiumokat pénzelték Amerikából

A USAID vezetője tárgyalt a magyarországi dollármédiumokkal

A magyarországi dollármédia ipari méretű finanszírozása két évvel ezelőtt, Samantha Power budapesti látogatását követően kapott új lendületet. A USAID vezetője akkor egy sor médium újságírójával tárgyalt is Budapesten.

Power arról beszélt ezen szerkesztőségek munkatársaival, hogy miként tudnák növelni a közönségüket, és hogyan tudnának fenntartható bevételi csatornákat kialakítani.

Tehát a USAID vezetője két évvel ezelőtt hazánkban is a finanszírozásról tárgyalt a dollármédiumok vezetőivel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Kulcsszerepben Gyurcsány egykori tanácsadója

Sőt egy fotó megerősíti, hogy Polyák Gábor, a 2022-es baloldali miniszterelnök-jelölt sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője, Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnöki hivatalának tanácsadója külön is találkozott Samantha Powerrel és David Pressmannel. Alig egy évvel azután, hogy Polyák a 2022-ben elbukott, külföldről finanszírozott ellenzéki összefogás munkáját segítette.

Fontos adalék, hogy éppen a függetlennek nehezen nevezhető Polyák vezeti azt a Mérték Médiaelemző Műhelyt, amely – a Brüsszel által is preferált Ökotárs Alapítvány segítségével – eldöntötte, hogy mely dollármédiumok kaphassanak amerikai forrásokat.

Ugyanakkor a USAID adataiból az is kiderül, hogy Power látogatása előtt is érkeztek újságíróknak pénzek az USA-ból Magyarországra. Az úgynevezett Független Újságírók Alapítványa például 2018-ban 24 838 dollárban részesült, azaz mai árfolyamon közel tízmillió forintot kapott újságírók képzésére az amerikai külügytől a Public Diplomacy Programs keretében, melynek célja az amerikai külpolitika támogatása. Még 2020–2021-ben 19 ezer dollár érkezett egy társadalmi párbeszéd megszervezésére az 1945-ös hatásokról, míg 2019–2020-ban 18 ezer dollárt kapott ez az újságírói alapítvány az 1989-es megemlékezéséhez. A jelenleg egyfős alapítvány utoljára 2022-ben adott le pénzügyi beszámolót, viszont néhány éve még a Direkt36 nevű, Soros Györgyék által is pénzelt portállal közösen gyűjtötte az egyszázalékos adófelajánlásokat.